晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平也辦不到！ 吉田正尚締造日本選手暌違8年首見壯舉

2023/07/07 11:52

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今以10：6逆轉遊騎兵，拿下2連勝，日籍強打吉田正尚敲出2支安打，連5戰雙安起跳，打擊手感絕好調。

吉田正尚今打第3棒守左外野，首打席形成二壘滾地出局，3下第二打席敲出左外野安打，後續靠著隊友延續攻勢回來得分，5下再度上場，形成游擊滾地出局，比賽5局打完時，紅襪以3：5落後。

吉田正尚。（USA TODAY Sports）

紅襪在第6局追回1分，7下吉田正尚是首名打者，敲出一壘滾地出局，接著紅襪打線大爆發，展開一輪猛攻，吉田獲得單局第二次打擊機會，他拒絕單局死2次，這回敲出二壘方向內野安打，帶有1分打點，紅襪這局海灌6分，一舉逆轉比數，終場以10：6逆襲對手。

吉田正尚今天5打數敲2安，貢獻1分打點、跑回1分，賽後打擊率為0.312。日媒《體育報知》指出，吉田正尚成為自2015年的青木宣親以來，首位能夠連續5場比賽敲出至少2支安打的日籍選手，寫下大谷翔平也辦不到的紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。