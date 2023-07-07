MLB》大谷翔平也辦不到！ 吉田正尚締造日本選手暌違8年首見壯舉

レッドソックス 吉田正尚

2安打目



打率.312 OPS.859



2023年7月7日

Masataka Yoshida Boston Red Sox pic.twitter.com/wkCgkCJzpR — 【MLB】放送 （@MLB_comment） July 7, 2023

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今以10：6逆轉遊騎兵，拿下2連勝，日籍強打吉田正尚敲出2支安打，連5戰雙安起跳，打擊手感絕好調。

吉田正尚今打第3棒守左外野，首打席形成二壘滾地出局，3下第二打席敲出左外野安打，後續靠著隊友延續攻勢回來得分，5下再度上場，形成游擊滾地出局，比賽5局打完時，紅襪以3：5落後。

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吉田正尚。（USA TODAY Sports）

紅襪在第6局追回1分，7下吉田正尚是首名打者，敲出一壘滾地出局，接著紅襪打線大爆發，展開一輪猛攻，吉田獲得單局第二次打擊機會，他拒絕單局死2次，這回敲出二壘方向內野安打，帶有1分打點，紅襪這局海灌6分，一舉逆轉比數，終場以10：6逆襲對手。

吉田正尚今天5打數敲2安，貢獻1分打點、跑回1分，賽後打擊率為0.312。日媒《體育報知》指出，吉田正尚成為自2015年的青木宣親以來，首位能夠連續5場比賽敲出至少2支安打的日籍選手，寫下大谷翔平也辦不到的紀錄。

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