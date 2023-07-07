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NBA》想要合照不成 「老甜甜」布蘭妮慘遭溫班亞瑪保鑣打臉

2023/07/07 11:52

布蘭妮（左）指控被溫班亞瑪（右）隨行保鑣攻擊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺新科狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）還沒正式在NBA上場，就已經在美國掀起一陣旋風，不過近日傳出一個關於他團隊的負面新聞，就是歌手布蘭妮（Britney Spears）想和他合照不成，還被隨行保鑣攻擊。

根據美國八卦媒體《TMZ》消息，布蘭妮在餐廳遇見了溫班亞瑪一行人，她便向前索取合照，不過卻被溫班亞瑪保鑣給阻止，布蘭妮甚至指控被溫班亞瑪的保鑣攻擊。

布蘭妮隨後在個人IG發出了聲明，表示她認出了溫班亞瑪，想要向前恭喜他的成功，不過因為現場太吵，她才會試圖拍肩引起注意，而非外傳的拉住溫班亞瑪，接著就被溫班亞瑪的保鑣掌摑，眼鏡還掉到了地上，聲明後面寫道，希望溫班亞瑪團隊可以公開道歉。

事後當事保鑣有對布蘭妮道歉，坦言當下沒認出她來，並表示「當你被粉絲包圍時，你就會理解怎麼一回事。」而儘管布蘭妮接受了道歉，但仍然有向警方報案，不過警方並未以刑事案件處理，目前也未發出任何逮捕或傳票。

溫班亞瑪事後表示，當下他其實不太清楚發生了什麼事情，他甚至是後來才知道那個人是布蘭妮，溫班亞瑪解釋去餐廳前有和保鑣討論過，要他無論是誰找他，都不要停下來，所以才頭也不回地往前走，只感覺保鑣把碰觸他的人推開。

 

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