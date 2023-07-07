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MLB》簽約紅雀旅美 林振瑋回母校南英商工勉學弟：凡事要有信心

2023/07/07 11:20

林振緯回母校南英商工感謝母校栽培之恩。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕美國職棒大聯盟聖路易紅雀隊簽下台灣右投林振瑋，是紅雀隊史上首次簽下的第一位台灣球員。林振瑋今（7）日返回母校南英商工感謝師長們照顧，並勉勵學弟們對自己要有信心，全力以赴「做就對了」！

林振瑋表示，打棒球路上可能會遇上一些不愉快、不順利，那些都沒有關係，「只要相信自己、做就對了」，終有一天會成功！

在國內打球跟加入美國職棒打球環境畢竟不一樣，林振瑋說，將以鍛鍊身體強壯，保持健康身心狀態，在球場有更好表現，讓大家看得見為目標。

身高203公分的林振瑋回母校，受到校長陳志隆、「牛爸」陳献榮、何信賢等位教練率領球隊師生列隊歡迎；導師王幸娟更是雀躍式跳起來迎接，林振瑋還抱起她，顯露師生深厚情誼。

林振瑋是108學年度畢業，不僅接受完整專業訓練及防護團隊照顧，就讀觀旅科還取得餐服、飲調、中文打字、領團、英文聽力等6張證照。王幸娟透露說，林振瑋也很會泡茶，英文能力很好，原本繁星可以進入國立大學，但因立定棒球志向目標而選擇文化大學，允文允武，繼續往棒球之路努力。

林振瑋的舅舅也是南英商工校友，正是過去曾效力道奇隊的郭泓志；林振瑋預計7月中旬回美國，將前往紅雀位於佛州朱比特（Jupiter）的基地報到，正式展開職業生涯。

林振瑋加入的美國紅雀球隊，歷來名人之一麥奎爾（馬怪爾），曾在1998年時，以70支全壘打打破大聯盟單季最多全壘打的紀錄。

現任紅雀隊總經理特助Matt Slater讚美，「林振瑋擁有一顆爆發性的快速球且令人著迷的潛力」。林振瑋今天親自簽上「火球」給母校，祝福校運火紅，同時也致贈簽名球棒，祝福南英棒球隊棒棒出擊，勇奪冠軍。

校長陳志隆表示，棒球可謂是台灣國球，每每棒球國際比賽中，都有南英球員參與其中，無論是旅外或職棒界均有眾多南英好手，南英商工第1位旅外球員就是郭泓志，林振瑋正好是第10位，可謂「十全十美」。

林振緯返回母校南英商工與師長大合照。（記者洪瑞琴攝）

林振緯（左）政送母校南英商工簽名球，校長陳志隆（左2）代表接受。（記者洪瑞琴攝）

林振瑋返回南英商工母校勉勵球隊學弟。（記者洪瑞琴攝）

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