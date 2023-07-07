MLB》大都會新秀開轟被砸清板凳、台美混血大物傷退 響尾蛇遭完封

卡洛爾傷退。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇今迎戰大都會，上一場表現優異的先發右投尼爾森（Ryne Nelson）遭震撼教育，投3局狂挨9安包括2轟，痛失7分；大都會老將卡拉斯科（Carlos Carrasco）則力投8局無失分，終場大都會以9：0完封響尾蛇，拿下近期5連勝。

大都會首局就靠著阿朗索（Pete Alonso）2分砲先馳得點，3局上更海灌5分，包括大物捕手阿瓦瑞茲（Francisco Alvarez）本季第16轟，也將先發的尼爾森打退場。5局上阿瓦瑞茲再補上1分打點一壘安打，下個半局林多（Francisco Lindor）又砲轟響尾蛇第二任中繼投手詹姆森（Drey Jameson），6局打完就以9：0領先。

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7局上，前面已經2安，包含1轟的阿瓦瑞茲再度上場打擊，但被響尾蛇投手魯伊茲（Jose Ruiz）一顆97英里速球砸中，隨後也引發雙方板凳與牛棚清空，幸好未釀成太大衝突，阿瓦瑞茲也無大礙。7局下，響尾蛇台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）打擊時，一次揮棒造成右肩備感疼痛，也立即退場接受治療。

The benches clear in Arizona after Francisco Álvarez was hit by a pitch



（@SNYtv）pic.twitter.com/gFWqXCBNua — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） July 7, 2023

2023 All-Star Corbin Carroll has left tonight's game after injuring his right shoulder on a swing in the 7th inning



（via @BALLYSPORTSAZ）pic.twitter.com/a5tq9BxgVk — FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） July 7, 2023

響尾蛇此役僅出現4支安打，卡洛爾2打數未敲安，不過真正令人擔心的仍是他的肩傷，他的右肩曾於2021年還在小聯盟時期，因揮擊後過度旋轉導致必須動刀，造成整季報銷。

卡洛爾傷退。（美聯社）

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