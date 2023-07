MLB》大都會新秀開轟被砸清板凳、台美混血大物傷退 響尾蛇遭完封

卡洛爾傷退。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇今迎戰大都會,上一場表現優異的先發右投尼爾森(Ryne Nelson)遭震撼教育,投3局狂挨9安包括2轟,痛失7分;大都會老將卡拉斯科(Carlos Carrasco)則力投8局無失分,終場大都會以9:0完封響尾蛇,拿下近期5連勝。

大都會首局就靠著阿朗索(Pete Alonso)2分砲先馳得點,3局上更海灌5分,包括大物捕手阿瓦瑞茲(Francisco Alvarez)本季第16轟,也將先發的尼爾森打退場。5局上阿瓦瑞茲再補上1分打點一壘安打,下個半局林多(Francisco Lindor)又砲轟響尾蛇第二任中繼投手詹姆森(Drey Jameson),6局打完就以9:0領先。

7局上,前面已經2安,包含1轟的阿瓦瑞茲再度上場打擊,但被響尾蛇投手魯伊茲(Jose Ruiz)一顆97英里速球砸中,隨後也引發雙方板凳與牛棚清空,幸好未釀成太大衝突,阿瓦瑞茲也無大礙。7局下,響尾蛇台美混血大物卡洛爾(Corbin Carroll)打擊時,一次揮棒造成右肩備感疼痛,也立即退場接受治療。

