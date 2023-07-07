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MLB》「地表最獨特運動員」 官網撰文分析天使是否交易大谷翔平

2023/07/07 14:30

大谷翔平。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使近15戰輸掉11場，陣中巨星楚奧特（Mike Trout）又因鉤狀骨骨折歸期未定，關於天使應盡快交易二刀流巨星大谷翔平的流言蜚語更甚囂塵上，不過大聯盟資深記者摩洛西（Jon Paul Morosi）在官網上撰文，認為天使不可能交易大谷。

美國時間8月1日為交易大限，不少人認為天使戰績急遽下滑，恐怕交易大谷翔平。但摩洛西表示，儘管有許多超級巨星會被交易以換取最高回報，但大谷是地球上有史以來最獨特的運動員。若天使打算將大谷的交易價值最大化，早在去年就會把他送走，因為當時天使戰績更差，且大谷合約還有一整年控制權。

摩洛西並沒有排除交易的可能性，根據《MLB Pipelin》，天使農場目前有兩名百大新秀，若要送走大谷繼續囤積農場潛力也非常誘人；另外，若天使戰績持續下滑，天使管理層恐怕也會開始討論交易方案，然而提出可接受的方案，並還要獲得批准，則完全是另外一回事。

摩洛西點出另一要點，即便天使本季再度錯失季後賽，在大谷成為自由球員前，繼續將他留在隊上也極具價值，大谷本季已擊出31轟，有機會上看60轟，美聯MVP也快是他的囊中物，只要大谷上場就是收視率保證，帶來的收入與贊助相當可觀，因此要天使高層送走大谷，親眼看他披上別隊戰袍，似乎是很不可能發生的事。

當然，大谷還是很有機會在成為自由身後離開天使，假設天使已經提供一份強而有力的距約，但大谷依舊選擇離隊，客觀來說天使已經竭盡所能；但要是天使選擇交易大谷，不僅休季要簽回他的機率大幅降低，更恐怕影響大谷退休後與天使隊的關係。

天使目前拿下45勝44敗，在美聯外卡距離最後一席仍落後3.5場。摩洛西表示，天使可以透過贏得比賽來平息交易大谷的傳聞，然而近況萎靡的天使在明星賽前將與道奇進行2場公路大戰，下半季一開始又將交手衛冕軍太空人，在少了楚奧特、大谷因中指起水泡，下次先發投球時間不得而知的情形下，想贏球並非容易之事。

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