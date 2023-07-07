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MLB》大谷翔平奪美聯MVP有變數？ 美媒點出憂心：歷史告訴我們...

2023/07/07 14:52

大谷翔平。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕天使隊日籍球星大谷翔平強投豪打，再度用二刀流寫下史詩級賽季，外界多半認為大谷已經沒對手，今年的美聯MVP是他的囊中物，不過有美媒點出懸念表示：「歷史告訴我們，體育是不可預測的。」

大谷持續用二刀流威震大聯盟，「投手大谷」本季已登板17場，拿下7勝4敗、防禦率3.32，累積100.1局投球，送出132次三振，每局被上壘率為1.10；「打者翔平」方面，出賽87場，敲出31轟獨居大聯盟全壘打王，貢獻68分打點，有11次盜壘成功，打擊三圍.296/.383/.650，表現相當驚人。

大谷近2場登板分別受到右手中指指甲裂開、起水泡影響，波士頓媒體《NESN》認為，大谷的傷勢問題，恐怕會讓MVP之爭出現懸念，「有可能出現無法預測的情況，目前維持著壓倒性賠率的大谷，可能會因為傷勢讓MVP之爭變得混沌不明。」

報導表示：「如果天使在下半季給大谷一些休息時間，他將會得到充分的時間來恢復傷勢，回到最佳狀態，只是，若缺陣時間一久的話，MVP之爭就有可能出現變數。」

報導直呼：「目前為止，很多球迷認為，在美聯MVP的競爭中，把賭注押在其他選手身上的行為等於把錢扔進水溝，但歷史告訴我們，體育是不可預測的，總是有可能出現意料之外的情況。」

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