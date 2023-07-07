中職》李以諾投入選秀 老爸是前墨西哥聯盟「洋砲」

李以諾。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕前職棒球員李錦華的兒子李以諾，今年從普門中學畢業投入中職季中選秀，能否獲球團指名備受關注，選秀前夕李錦華平常心面對，表示不會感到特別緊張，也勉勵兒子未來若進職棒盡情發揮，不要留下遺憾。

李錦華1999年透過特考進入統一獅，只打1年、5打席就遭釋出，隔年轉戰墨西哥聯盟，成為第一位挑戰墨聯的台灣球員，他透露，當時因緣際會來到到墨聯發展，目標是以此為跳板，看能否打上大聯盟，後來馬林魚和響尾蛇球團要他接受測試，若通過就能獲得一張小聯盟合約。

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只是，後來李錦華選擇返台發展，2002年經台灣大聯盟選秀加盟金剛隊，他表示，當時墨聯球隊放假一個月，期間他返台隨興農牛和台灣大聯盟球隊練球，有教練就建議，「你在國外那麼久了，不如回來打職棒吧，還能就近照顧年邁的父母。」

就這樣，李錦華放棄接受馬林魚和響尾蛇測試，選擇到台灣大聯盟延續生涯，但只打半年就被釋出，他說，那時候年輕不太會想，所以沒到小聯盟闖一闖。

李錦華具職棒球員的資歷，老婆鄭宜雯則是1996年亞特蘭大奧運女壘國手，李錦華笑說，「我沒告訴以諾爸爸以前是打球的，是他在國小三年級上電腦課GOOGLE我的名字，同學看到就說，這好像你爸爸耶，他才知道我曾打過職棒。」

李以諾上網一查老爸資料不得了，回家就吵著要打棒球，李錦華無奈之餘，只好與兒子約法三章，強調棒球這條路並不好走，要三思而後行。

於是，李以諾進入力行少棒、中山青少棒發展，和老爸同一所學校，國中畢業南下普門打球。李錦華解釋，原本穀保家商和平鎮高中想找李以諾入隊，但這兩支球隊好手太多，很多優秀的球員坐板凳，出賽機會或許不多，剛好普門教頭洪榮宏是他少棒、青少棒時期學弟，彼此熟識，因此選讀普門。

選擇普門的另一個原因，李錦華說，李以諾高一左膝關節開刀，休養將近半年才回到球場實戰，如果在穀保或平鎮，可能沒有太多時間可以養傷等待，但普門可以等，發揮舞台也比較大。

李以諾身高180公分，體重90公斤，身材條件不俗，李錦華表示，原本建議兒子讀完大學4年再出來選秀，但他企圖心非常強烈，高中畢業就有信心挑戰職棒，「我跟他說不要小看自己，你的條件很好，高中畢業進職棒，心理素質要很強大才行。」

李錦華指出，李以諾主守一壘，守二、三壘也沒問題，「他的潛力很大，進步空間也很大，進職棒如果遇到好的打擊教練指導，打擊火力非常值得期待。」

李以諾有個弟弟李以勒在中山青少棒打球，今年暑假升國二，李錦華說，李以勒身材更好，剛升國二身高已和哥哥差不多，身材相當魁武，目前以投手為主，「中山教頭藍文權說，以勒整個型很像前兄弟象洋投巴比諾。」

李錦華夫妻是著名的「烤山豬達人」，烤肉生意遍及全台各地，主打到府服務，忙的不得了，過去有許多媒體報導，他笑說，「最近有媒體想要採訪我烤山豬，我說先不要嘛，太忙了啦！」

李錦華（左一）。（李錦華提供）

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