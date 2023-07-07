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MLB》紅雀第1人林振瑋 跟郭泓志約定3年上大聯盟

2023/07/07 14:21

林振瑋（中）跟文化大學校友總會會長、前亞洲棒球總會會長彭誠浩（左）和校長王子奇（右）互相致贈禮物。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕文化大學203公分「巨投」林振瑋跟紅雀隊簽約後返國，今奔走南北拜訪母校南英商工和文化大學，文化大學舉行歡迎會，林振瑋說，給自己3-5年時間拚大聯盟，「當作督促自己，不能過於放鬆，這也是跟舅舅（郭泓志）的約定。」

「很開心成為紅雀第1人（隊史首位台灣球員）！」談到紅雀隊，林振瑋秒答3大紅雀隊史傳奇韋恩萊特、普侯斯和莫里納，3人助隊奪冠那年讓他印象很深刻。

林振瑋有160公里火球，但有控球問題，在郭泓志的建議下修正短揮臂，離譜的球少很多，並在舅舅和經紀公司安排之下加入大聯盟選秀聯盟，總計先發4場，戰績2勝0敗，防禦率3.24，16.2局被敲15支安打，另有10次四壞、15次三振，因而被紅雀隊相中。

林振瑋修短投球揮臂，他認為放球點更穩定，希望旅美後更精進現有球路，目前球種有變速、滑球和伸卡，最有信心是變速球，這陣子丟的感覺都還不錯。

「心中放下大石頭！」林振瑋指出，當初想說可能回台灣才有進一步消息，沒想到在球季剩下1場比賽就收到消息，很高興有球隊願意給他機會，「7月中去球隊報到，自己會一些英文，飲食也不會排斥，還沒有會擔心的事情。」

今回大學母校，文化大學校友總會會長、前亞洲棒球總會會長彭誠浩和校長王子奇歡迎他，彼此致贈禮物。林振瑋認為，文大教練很相信球員，有適當空間可以互相討論、了解，且開放球員去外面訓練，另外也感謝彭學長（彭誠浩）讓他在文大打球，「在這間學校有很多回憶，印象最深刻的是一年級拿冠軍。」

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