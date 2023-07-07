NFL》布雷迪退休後百廢待舉？海盜角衛新球季目標仍是超級盃

布雷迪。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕坦帕灣海盜上季以8勝9敗結束例行賽，並在國聯超級外卡戰慘敗給達拉斯牛仔遭到淘汰，隨後傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）也宣布退休，更意味著海盜即將步入重建，外界對海盜來季的狀況皆不樂觀，但角衛戴維斯（Carlton Davis）卻自信認為海盜仍充滿競爭力。

對於海盜即將迎來全新面貌，身為陣中主力二線的戴維斯，向懷疑海盜的所有人喊話，「走著瞧，任何覺得我們失去Tom就沒競爭力的人，全都會猛然醒悟。Tom對我們來說很重要，但顯然這是團隊運動，需要同心協力才能成功，我們擁有這些要素，而且我只會越來越強。」

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戴維斯不僅自信爆棚，更對隊友充滿信心，「我們會摧毀對手的一切，抄截、製造失誤，這些美技會不斷上演，我再強調一次，美技將不斷上演！」不僅如此，戴維斯還直言海盜身處的國聯南區是全聯盟最糟糕的分區，「我們那該死的分區比以前還爛，所以我們虐完分區，闖進季後賽，接下來就是超級盃了。」

海盜角衛戴維斯。（資料照，今日美國）

不過戴維斯的說法可能有些遷強，卡羅萊納黑豹以狀元之姿選進來自強權阿拉巴馬大學的大物四分衛楊恩（Bryce Young），紐澳良聖徒也找來卡爾（Derek Carr）作為新主戰四分衛，亞特蘭大獵鷹則選進德州大學大物跑衛羅賓森（Bijan Robinson），即便國聯南區相比其他分區確實較弱，但整體實力仍不容小覷。

此外，海盜在失去布雷迪後，以一年合約簽下前狀元郎梅菲爾德（Baker Mayfield），但他的實力還剩幾成，在海盜體系下是否能獲取成功也還是未知數。加上除了同分區勁敵外，海盜新賽季還得面對如水牛城比爾、舊金山49人與費城老鷹等強隊，賽程難度實屬不易。少了布雷迪這衛史上最偉大四分衛後，海盜來季的表現會是如何，值得球迷拭目以待。

黑豹狀元四分衛楊恩。（資料照，美聯社）

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