MLB》呼籲天使賣掉大谷翔平！ 前洋基球星直言：回歸機率很低...

大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟賽季即將進入明星賽，各隊的戰績也逐漸白熱化，隨著交易大限逐漸到來，天使隊的近況也受到強烈關注，理由無他，就是因為他們陣中當家的二刀流球星大谷翔平，今年可能有機會被拍賣。

大谷翔平在今年結束後將成為自由球員，儘管先前有許多文章指出，季中交易大谷翔平的風險很高，因此可能性較低，不過近期天使遭遇的傷病慘況，再加上目前他們仍尚未成功卡位外卡席次，也開始讓天使可能在季中突然選擇交易大谷翔平的聲音浮現。

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前明星三壘手佛雷瑟（Todd Frazier）在知名播客節目《Foul Territory》提到，「是時候交易大谷來換取一些回報了，如果天使進不了季後賽，那麼他就不會回到球隊。」而另一位來賓則對此觀點表示疑問，因為大谷翔平讓天使賺了很多錢，放掉他球團形象也會大幅下滑。

佛雷瑟回應：「我能夠理解你對於金錢上的觀點。錢對每個人來說都是重要的因素。即便如此，我還是希望天使要把大谷翔平給交易出去，因為很明顯，他離開天使成為自由球員後再回歸的機率很低。但如果交易的話，天使不僅能獲得農場的大物，還能夠得到即戰力球員。」

佛雷瑟也提到，就是因為大谷翔平的價值相當稀有，所以才更應該探索交易的可能性。

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