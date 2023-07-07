MLB》費城人橫掃美聯龍頭光芒！ 再一勝追平隊史123年紀錄

桑契斯對光芒繳出6局優質先發。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕費城人在今天於延長賽第11局攻下關鍵超前分，終場以3：1於系列賽橫掃光芒，取得客場12連勝，僅差1勝就能追平自現代棒球年代（1901年）以來的隊史最長客場連勝紀錄。

今天費城人派出陣中第五號先發桑契斯（Cristopher Sánchez）登板，他主投6局僅失1分，連續兩場繳出6局優質先發。值得一提的是桑契斯原本是光芒農場體系出身的球員，他在2019年被費城人用內野手米德（Curtis Mead）交易入陣，如今桑契斯成為費城人延續客場連勝的重要關鍵，米德則成為現今百大新秀第34名的光芒農場好手。

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桑契斯在5下因全壘打失分，讓隊友上個半局幫他打的勝投資格不見，兩隊在前10局打完都只進帳1分，光芒整場用了8人牛棚戰，費城人則靠桑契斯吃完6局後，用4人封鎖光芒打線。最終在11上費城人用兩支適時安打打下2分，光芒無法突破史壯姆（Matt Strahm）的封鎖吞敗。

史壯姆主投2局關門成功。（今日美國）

費城人在3連戰橫掃光芒後拿下客場12連勝，目前只差一勝就能追平1976年的費城人，並列隊史自現代棒球年代以來的最長客場連勝紀錄。費城人本季戰績為47勝39敗，排在國聯外卡第三，明星賽前最後一個系列賽將要作客迎戰現在國聯外卡第一，國聯東區第二名的強敵馬林魚隊。

賽後費城人總教練湯姆森（Rob Thomson）提到桑契斯：「他投得很快，是個能投到97、98（英哩）的傢伙。但就像是散彈，你不知道球會跑去哪。」

桑契斯在小聯盟時期的保送率就很高，今年他在3A共49.2局就保送了11.8%的打者（29次），但是他在當地時間6月17日重返大聯盟後，保送現象就有所改善，4場先發加起來只投出2次四壞保送，送出17次三振。

桑契斯本人在賽後表示：「做為一個投手，我現在跟數年前不同了，因為我認為我現在更加成熟。我做為投手更加成熟了。當你有更多的經驗時，這的確會有幫助。」湯姆森也稱讚他：「我認為他今天的變速球很完美。他所有的變化球都很好。他整晚都讓打者們失去平衡。這真的很令人印象深刻。」

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