日職》「我打球時從未發生過的事...」西武野手罕見守備獲OB盛讚（影音）

岸潤一郎。（取自西武官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕在昨晚羅德對決西武的比賽中，最終羅德在十局下靠著安田尚憲打出再見安打取得勝利，但西武中外野手岸潤一郎的在最後一球展現出的防守拚勁卻獲得球團OB的讚賞。

在兩出局後二三壘有人時，安田尚憲擊出中外野強勁安打，這時大多數野手都會選擇放棄守備，但西武中外野手岸潤一郎卻把這球快速接進手套後傳向一壘，希望能抓到打者。這個選擇的關鍵在於要是安田因自己擊出再見安打而選擇慢跑的話，那他將有機會被刺殺於一壘前，這樣三壘的致勝分就得分不算。無奈最終因西武一壘手麥金農（David MacKinnon）早已放棄比賽所以該球形成暴傳，而比賽也就此結束。

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對此同為前西武OB大友進在針對這次岸潤一郎的守備時表示:「就算是西武這樣的職業球隊在練習時也從未有這樣的訓練，通常我們只有在滿壘時想辦法從中外野傳向二壘封殺跑者而已。而岸潤一郎當下的判斷（指傳一壘）是讓人非常驚豔的。但我不會責怪麥金農當時沒有站在一壘旁等待接球，因為這樣的情況下我以前的隊友恐怕也不會這樣做。」

此外大友進也表示當該球進行時:「岸潤一郎守的非常靠前，一般來說兩出局時，外野手都會站在正常位置進行守備，尤其當時擊球的是具有強打火力的安田尚憲，如果他最終因位置太靠前而導致沒辦法處理好中外野飛球那他絕對會被罰款或下放二軍。但他最終還是做出了這樣的決定。但我認為這絕對是個非常罕見的選擇，至少這是在我打球期間從未發生過的事情。」

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