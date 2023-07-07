NBA》湖人五大最重要人物沒有「俠客」 本人發文分享直呼：whyyy.......？

「俠客」歐尼爾（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）公布心目中的五大湖人最重要人物，不過名單內竟然沒有湖人三連霸的重要功臣「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal），對於珍妮巴斯的人選，歐尼爾本人僅在網路上寫下一句話，道出內心的辛酸。

珍妮巴斯在2021年曾在podcast節目「All The Smoke」上，被要求選出5位湖人歷史最重要人物，最後她給出的答案為「黑曼巴」布萊恩（Kobe Bryant）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、詹姆斯（LeBron James）、魔術強森（Magic Johnson）及「禪師」傑克森（Phil Jackson）。

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近期這份名單再度被媒體翻出來，歐尼爾看見後，將這份名單分享在社交媒體上並寫下「whyyyyyyyyyyyyyyyyyy？」最後發上一張自己驚訝的圖片，表達自己對沒在這份名單上感到錯愕。

實際上並不是只有歐尼爾對這份名單有意見，湖人傳奇球星「LOGO男」魏斯特（Jerry West）早在2年前就表示對這份名單感到很反感，「我在那邊待了很久，也拿下許多成就。我很想知道如果我沒有在湖人，他們是否會取得現在這樣的地位。」

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