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MLB》領先14分後對方砸人 主審給警告讓金鶯教頭不解、還被趕出場

2023/07/07 18:29

金鶯總教練海德（左）。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯隊今天在客場以14比1大勝洋基，但比賽中對方丟觸身球後，主審給予兩隊警告，讓金鶯總教練海德（Brandon Hyde）上場和裁判關切，卻突然遭到趕出場。海德坦言，這是他首次在領先14分的狀況下被趕出場。

金鶯隊在第8局攻佔一、三壘時，當時金鶯以14比0大幅領先，金鶯打者魏斯伯格（Jordan Westburg）遭洋基左投佩雷塔（Wandy Peralta）丟觸身球，讓金鶯攻佔滿壘。這時主審伊亞索納（Dan Iassogna）對兩隊做出警告，海德走上場詢問主審關於這個判決，卻遭到驅逐出場，這是海德執教本季第3次、生涯第12次被趕出場。

「很詭異的狀況，那是我有史以來最奇怪的一次遭驅逐出場，首次出現在領先14分的情況下。」海德說。

海德解釋，當下自己是詢問主審為何不把佩雷塔趕出場，認為自己不該被驅逐出場，「如果他們發出警告，我不明白為何他們沒有把他趕出去，我只想問問而已，結果被趕出場，我不知道那會是一個驅逐出場的理由。」

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