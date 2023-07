MLB》領先14分後對方砸人 主審給警告讓金鶯教頭不解、還被趕出場

金鶯總教練海德(左)。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕金鶯隊今天在客場以14比1大勝洋基,但比賽中對方丟觸身球後,主審給予兩隊警告,讓金鶯總教練海德(Brandon Hyde)上場和裁判關切,卻突然遭到趕出場。海德坦言,這是他首次在領先14分的狀況下被趕出場。

金鶯隊在第8局攻佔一、三壘時,當時金鶯以14比0大幅領先,金鶯打者魏斯伯格(Jordan Westburg)遭洋基左投佩雷塔(Wandy Peralta)丟觸身球,讓金鶯攻佔滿壘。這時主審伊亞索納(Dan Iassogna)對兩隊做出警告,海德走上場詢問主審關於這個判決,卻遭到驅逐出場,這是海德執教本季第3次、生涯第12次被趕出場。

「很詭異的狀況,那是我有史以來最奇怪的一次遭驅逐出場,首次出現在領先14分的情況下。」海德說。

海德解釋,當下自己是詢問主審為何不把佩雷塔趕出場,認為自己不該被驅逐出場,「如果他們發出警告,我不明白為何他們沒有把他趕出去,我只想問問而已,結果被趕出場,我不知道那會是一個驅逐出場的理由。」

Brandon Hyde was ejected while his team was up 14-0 after Colton Cowser was hit by a pitch pic.twitter.com/KBxrtaHiCS