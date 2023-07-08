MLB》應設立「大谷翔平MVP」！ 美媒猛誇：接下來8年都...

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟明星賽即將展開，也代表球季即將邁入下半季，美國各大媒體也選出上半季的MVP，而美聯毫無疑問就是由天使隊的大谷翔平獲得。

《運動畫刊》指出，大谷翔平現在正以比賈吉（Aaron Judge）還快的開轟速率，在挑戰去年賈吉所保持的美聯單季全壘打紀錄，同時《運動畫刊》也將大谷翔平列為最佳指定打擊，指出目前他在三壘安打、全壘打、打點、打擊率、攻擊指數、WAR、上壘率等數據都在該位置名列前茅。此外運動畫刊還把美聯塞揚獎的第五名給了大谷翔平。

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《The Athletic》記者史塔克（Jayson Stark）更誇張地表示，應該要把獎項分為「最有價值大谷翔平獎」，以及「給一般人的MVP」，表示除非還有人能夠繳出歷史性的表現，像去年賈吉一樣，要不然在接下來的8年，可能大聯盟都要把MVP頒給他。此外，大谷翔平今年敲出了10發440英呎以上的全壘打，是本季全大聯盟最多。而史塔克同樣也把美聯塞揚獎第五名給了大谷翔平。

此外，今年自日本職棒挑戰大聯盟的吉田正尚，也獲得兩個媒體的肯定， 《The Athletic》在美聯新人王獎項上給他第二名，《運動畫刊》給他第三名，第一名都是遊騎兵榮格（Josh Jung），而運動畫刊的第二名給了太空人先發布朗（Hunter Brown）。

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