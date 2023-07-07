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社會人高球》前擊劍國手張哲維只練2年半 揚昇站B組首封王

2023/07/07 18:24

前擊劍國手張哲維只練2年半就在揚昇站B組封王。（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕社會人高爾夫巡迴賽揚昇站落幕，現場強勁風勢和豔陽高溫的雙重考驗下，擁有職業實力的黃光男繼前站老爺站封王後，本週A組再挾73桿連兩站奪冠；B組則由前擊劍國手張哲維以77桿生涯首度封王。

「2023社會人高爾夫巡迴賽」例行賽20場，分為A、B組個人比桿賽，其中A組發球台即設定約7000碼的藍梯（PRO TEE０、B組則是約6500碼的白梯，賽事遵循R&A頒布的2023高爾夫規則，對非科班出身的社會人士來說具有相當挑戰性。A組個人賽，近況極佳的黃光男全場抓下4鳥1鷹，73桿勇奪本季第2個單站冠軍，從事人力資源產業的黃光男，曾考慮朝職業選手發展，實力不容小覷，只不過在家族事業經營考量下，最終選擇以社會人巡迴賽為挑戰舞台。B組個人賽，曾代表台灣參與擊劍世界盃的張哲維，退役後改練高球才短短2年半，就顯現運動天賦跨領域掄元，事實上，他創業經營知名連鎖冰品店並擴及台南、加拿大及香港等地，做生意也相當有一套。

揚昇站隊際賽，A、B兩組共14隊出賽，A組「Super.S」6：4復仇「北惡魔」，「木木行館」則在隊長林晉佳帶領下力抗「Trust Golf」，目前積分排名仍由「家佳樂」領先，「Trust Golf」則剩兩場例行賽的機會避免遭淘汰。B組「大綱龍」積分排名從季初淘汰邊緣逐漸拉回前段班，但本站表現不如前三輪強勢，讓「老虎塗料」6：4搶得勝利。「峻峰建設」同樣6：4拿下「振頤軒」，本季6連勝穩居龍頭。

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