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日職》大聯盟看上的今永昇太 單場飆15K、生涯兩度連7K都寫紀錄

2023/07/07 20:14

今永昇太。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕橫濱DeNA強投今永昇太今天在客場東京巨蛋面對讀賣巨人，他主投7局失1分，狂飆15次三振創生涯新高、也追平橫濱隊史紀錄。橫濱DeNA最後以2比1擊敗巨人。

今永昇太單場15K影片請點此

今永昇太在第2局被巨人強打岡本和真敲陽春砲後，該半局2出局開始至第4局結束，今永昇太連續飆出7次三振。根據《Sponichi Annex》指出，這是今永昇太生涯第二度「連7K」追平日職紀錄，前一人則是前西武投手西口文也。

橫濱打線在3局上靠佐野惠太的高飛犧牲打追平，第7局靠戶柱恭孝的陽春砲，讓橫濱DeNA以2比1超前比數。

今永昇太在第7局下連續被敲2安，巨人靠犧牲觸擊推進，一度出現二、三壘有人的得分大好機會，今永昇太及時穩定，連續三振巨人代打長野久義、岸田行倫，化解危機。橫濱牛棚伊勢大夢、終結者山崎康晃各投1局無失分，守住戰果。

總計今永昇太主投7局用113球，被敲6安（包含1轟）掉1分，賞15次三振創生涯新高，沒有投出保送，今永昇太拿到本季第6勝，賽後防禦率降至2.28。

今永昇太單場狂賞15次三振，追平1979年的前橫濱投手遠藤一彦、以及2009年的洋投S.藍道夫（Stephen Randolph），並列橫濱隊史最多。中央聯盟最高紀錄是單場16次三振。

此外，今永昇太在今年6月23日先發面對阪神虎，當時有7支大聯盟球探到場看球，而今永投出9局失1分的完投勝；今永昇太是今年經典賽日本代表隊的一員，曾在冠軍戰對美國隊先發，主投2局失1分。

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