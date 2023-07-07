日職》宋家豪生涯百中繼M6 逼近台灣史上首見大紀錄

宋家豪中繼成功。（圖片取自樂天官網）

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲台灣投手宋家豪今天後援1局讓對手三上三下，送出1次三振，沒有失分，收下今年第7次中繼成功。樂天金鷲最後在主場以6比5險勝軟銀鷹。

宋家豪在第8局登板後援，先是連投3顆變速球三振軟銀打者谷川原健太，接著讓軟銀開路先鋒中村晃敲二壘滾地球出局，再讓軟銀打者三森大貴敲游擊平飛球被接殺，用11球就讓對手三上三下。

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總計宋家豪後援1局賞1次三振，沒有失分，賽後防禦率降至2.70，最快球速為149公里。這是他本季第7次中繼成功，生涯累積94次中繼成功，距離台灣史上首次的日職百中繼只差6次，逐步逼近紀錄。此外，宋家豪前一次拿到中繼成功，已經是6月17日的時候。

樂天打線在首局趁軟銀先發投手有原航平不穩，包含伊藤裕季也的三分砲在內，單局打進5分。樂天在第3局靠洋砲法蘭柯（Maikel Franco）敲陽春彈再拿1分；軟銀打線在第5局靠近藤健介的適時安追回1分，第6局包含栗原陵矢的陽春砲在內，單局進帳4分追至1分差。

軟銀打線在第9局一度有無人出局一、三壘有人的大好得分機會，但樂天終結者松井裕樹及時回穩，先三振軟銀打者牧原大成，再讓戴斯潘（Alfredo Despaigne）代打敲飛球出局，最後三振栗原陵矢，驚險守住勝利。松井裕樹收下今年第18次救援成功。

樂天先發則本昂大主投5.1局失5分，收下本季第4勝，賽後防禦率為3.01；有原航平主投7局失6分，吞本季首敗，賽後防禦率為2.27。

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