MiLB》火爆！ 守護者大物與捕手吵架 竟揮拳導致板凳清空（影音）

守護者大物與釀酒人捕手發生言語交換隨後演變成肢體衝突。(圖片取自網路)

〔體育中心/綜合報導〕守護者農場大物瓦勒拉(George Valera),今天在與釀酒人3A的比賽中,因為與捕手傑克森(Alex Jackson)有所爭吵,進而發生肢體衝突並導致板凳清空,最終兩人都因此遭到驅逐出場。

瓦勒拉在首打席敲安上壘,後續因為盜本壘失敗出局,在下一打席時,瓦勒拉便與捕手傑克森發生激烈對話,瓦勒拉直接轉頭與傑克森互嗆,主審上前勸阻後瓦勒拉直接先動手推了傑克森的頭,接下來雙方板凳清空,瓦勒拉也向傑克森揮拳,兩隊也圍在一起,場面相當混亂。最後兩位當事人也都被驅逐出場。

現年22歲的瓦勒拉本季因傷只在3A出賽21場,打擊率僅1成87,是守護者陣中第二號新秀,原本他被認為有機會在今年登上大聯盟(守護者本季農場前5號新秀有3人登上大聯盟),因為守護者頗缺乏外野的強打好手,但今天發生的事件,加上本季不佳的表現,恐怕會讓球隊重新思考他是否已經做好了準備。

What lead to the Benches clearing pic.twitter.com/DRkWSQ8vch