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MiLB》火爆！ 守護者大物與捕手吵架 竟揮拳導致板凳清空（影音）

2023/07/07 22:08

守護者大物與釀酒人捕手發生言語交換隨後演變成肢體衝突。（圖片取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕守護者農場大物瓦勒拉（George Valera），今天在與釀酒人3A的比賽中，因為與捕手傑克森（Alex Jackson）有所爭吵，進而發生肢體衝突並導致板凳清空，最終兩人都因此遭到驅逐出場。

瓦勒拉在首打席敲安上壘，後續因為盜本壘失敗出局，在下一打席時，瓦勒拉便與捕手傑克森發生激烈對話，瓦勒拉直接轉頭與傑克森互嗆，主審上前勸阻後瓦勒拉直接先動手推了傑克森的頭，接下來雙方板凳清空，瓦勒拉也向傑克森揮拳，兩隊也圍在一起，場面相當混亂。最後兩位當事人也都被驅逐出場。

現年22歲的瓦勒拉本季因傷只在3A出賽21場，打擊率僅1成87，是守護者陣中第二號新秀，原本他被認為有機會在今年登上大聯盟（守護者本季農場前5號新秀有3人登上大聯盟），因為守護者頗缺乏外野的強打好手，但今天發生的事件，加上本季不佳的表現，恐怕會讓球隊重新思考他是否已經做好了準備。

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