羽球》又出事！曾害「空靈女神」無法參賽 日本羽協1個月兩度出包

大堀彩。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本羽球協會再度出包！6月才剛上任的新任日羽協會長村井滿昨天表示，協會搞錯評議員的改選時間，導致共55名評議員的任期自7月起都已失效。村井滿坦言，這是一個令人難以想像的事件，自己對此深表歉意。

日本羽球協會日前鬧出烏龍事件，沒有準備好入境相關文件，導致世界女單第20名的日本「空靈女神」大堀彩，無法參加本週超級500系列的加拿大羽球賽，可能嚴重影響她的奧運積分，衝擊明年的巴黎奧運資格。

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《每日新聞》報導，根據日本羽協的說法，他們在6月18日舉行評議員會和理事會，選出10位新理事，但評議員卻誤認自己的任期延續至2025年6月，所以沒有進行改選。但日本羽協職員到法務局登記新任幹部時，發現評議員的任期只到今年6月。

儘管評議員的任期在7月失效，但根據協會規定，他們可以繼續履行職務，直到有新任人選確定為止，因此這不會對協會的營運產生影響。預計新的評議員將在8月左右選出。

《每日新聞》指出，評議員是由各都道府縣協會和各個類別聯盟的代表組成，隨著各協會等代表交替，評議員也會進行交替，因此評議員也沒有掌握自己的任期。

村井滿說，「我也是相信評議員改選是在令和7年（今年是令和5年）的通知，對此我也有責任。」

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