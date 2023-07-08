晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》又出事！曾害「空靈女神」無法參賽 日本羽協1個月兩度出包

2023/07/08 07:03

大堀彩。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕日本羽球協會再度出包！6月才剛上任的新任日羽協會長村井滿昨天表示，協會搞錯評議員的改選時間，導致共55名評議員的任期自7月起都已失效。村井滿坦言，這是一個令人難以想像的事件，自己對此深表歉意。

日本羽球協會日前鬧出烏龍事件，沒有準備好入境相關文件，導致世界女單第20名的日本「空靈女神」大堀彩，無法參加本週超級500系列的加拿大羽球賽，可能嚴重影響她的奧運積分，衝擊明年的巴黎奧運資格。

《每日新聞》報導，根據日本羽協的說法，他們在6月18日舉行評議員會和理事會，選出10位新理事，但評議員卻誤認自己的任期延續至2025年6月，所以沒有進行改選。但日本羽協職員到法務局登記新任幹部時，發現評議員的任期只到今年6月。

儘管評議員的任期在7月失效，但根據協會規定，他們可以繼續履行職務，直到有新任人選確定為止，因此這不會對協會的營運產生影響。預計新的評議員將在8月左右選出。

《每日新聞》指出，評議員是由各都道府縣協會和各個類別聯盟的代表組成，隨著各協會等代表交替，評議員也會進行交替，因此評議員也沒有掌握自己的任期。

村井滿說，「我也是相信評議員改選是在令和7年（今年是令和5年）的通知，對此我也有責任。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。