溫網》 莎巴蓮卡3盤苦戰大逆轉 驚險挺進女單32強

莎巴蓮卡。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽，白俄羅斯第2種子莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）歷經3盤苦戰大逆轉，總算以2：6、 7：5、 6 ：2扳倒俄國轉籍法國的格拉切娃（Varvara Gracheva），這位女網「新三巨頭」2連勝挺進第3輪，下個對手則為俄國布林可娃（Anna Blinkova）。

面對排名41的格拉切娃，今年初澳網封后、先前法網4強的莎巴蓮卡熱機稍慢，失誤連連丟掉首盤，還好她次盤重整旗鼓，關鍵第11局回破 ，硬是扳回一城；決勝盤莎巴蓮卡乘勝追擊，第3、7局兩度突破，順勢拉開差距贏得勝利，總計激戰1小時58分鐘出線。

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「我真的很喜歡溫布頓。」由於俄國軍事侵略烏克蘭，全英草地俱樂部上屆禁止俄國和白俄羅斯球員參賽，因此被迫休兵的莎巴蓮卡，坦承去年此時相當煎熬 ，「我非常高興今年能夠來到這裡。從那時起我真的很享受在球場上的每一秒，以及這裡的氣氛。直到今天比賽，我才意識到去年我有多麼想念溫布頓。」

25歲的莎巴蓮卡強勢崛起，近年來四大賽至少都打進4強，包括2021年溫網，如今她捲土重來，迫不及待再創佳績，「兩年前我留下美好回憶，希望今年感覺更棒。」

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