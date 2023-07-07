晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

溫網》 莎巴蓮卡3盤苦戰大逆轉 驚險挺進女單32強

2023/07/07 22:50

莎巴蓮卡。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2023溫布頓網球錦標賽，白俄羅斯第2種子莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）歷經3盤苦戰大逆轉，總算以2：6、 7：5、 6 ：2扳倒俄國轉籍法國的格拉切娃（Varvara Gracheva），這位女網「新三巨頭」2連勝挺進第3輪，下個對手則為俄國布林可娃（Anna Blinkova）。

面對排名41的格拉切娃，今年初澳網封后、先前法網4強的莎巴蓮卡熱機稍慢，失誤連連丟掉首盤，還好她次盤重整旗鼓，關鍵第11局回破 ，硬是扳回一城；決勝盤莎巴蓮卡乘勝追擊，第3、7局兩度突破，順勢拉開差距贏得勝利，總計激戰1小時58分鐘出線。

「我真的很喜歡溫布頓。」由於俄國軍事侵略烏克蘭，全英草地俱樂部上屆禁止俄國和白俄羅斯球員參賽，因此被迫休兵的莎巴蓮卡，坦承去年此時相當煎熬 ，「我非常高興今年能夠來到這裡。從那時起我真的很享受在球場上的每一秒，以及這裡的氣氛。直到今天比賽，我才意識到去年我有多麼想念溫布頓。」

25歲的莎巴蓮卡強勢崛起，近年來四大賽至少都打進4強，包括2021年溫網，如今她捲土重來，迫不及待再創佳績，「兩年前我留下美好回憶，希望今年感覺更棒。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。