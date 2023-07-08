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溫網》老將穆雷遭逆襲 西西帕斯補賽殺入32強

2023/07/08 07:18

穆雷（左）、西西帕斯。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕長江後浪推前浪！穆雷（Andy Murray）在2023溫布頓網球錦標賽先盛後衰，隔日補賽被西西帕斯（Stefanos Tsitsipas ）拖入5盤大戰，英國地主老將連丟最後2盤，終讓希臘第5種子以7 ：6（7 ：3） 、6 ：7（2 ：7）、4 ：6、7 ：6（7：3）、6 ：4殺入男單32強。

曾兩度溫網草地封王的穆雷，取得盤數2 ：1超前時，賽事因為當地時間接近晚間11點被迫喊停，隔天重燃戰火，西西帕斯關鍵搶7得手，加上決勝盤第3局就破發，反倒連下兩城逆轉勝。「對上穆雷從來都不是件容易的事，這裡每個人都愛他，是場非常艱難的比賽，」24歲的西西帕斯以單手反拍聞名，也因為此役得與36歲的穆雷化解昔日場上恩怨情仇，坦承雙腿和全身都非常酸痛的後生晚輩說：「我對他的表現印象深刻，能在職業巡迴賽打這麼多年，甚至接受兩次髖關節手術，祝福他未來一切順利。」

西西帕斯也不忘向穆雷等「四巨頭」致意，「看著他在這球場上贏得第一個溫網冠軍，曾經讓我起雞皮疙瘩。我尊敬他，還有喬科維奇（Novak Djokovic）、納達爾（Rafael Nadal）和費德爾（Roger Federer），這四人打造出職業賽盛況，他們就是我今天成為球員的原因。」

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