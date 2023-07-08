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MLB》睽違兩個多月回歸大聯盟 張育成：很像第一次被Call Up！

2023/07/08 07:53

張育成。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪我國旅美好手張育成因揮棒造成鉤狀骨骨折，自4月25日一直缺陣，直到今天終於回到大聯盟，並在總教練柯拉（Alex Cora）的安排下，面對運動家打第九棒、鎮守先發游擊大關，賽前張育成受訪也談及回歸賽場的心情。

張育成在賽前接受波士頓媒體《NESN》採訪，他表示很開心能夠回到大聯盟，「因為已經等了兩個多月了，又重新回到大聯盟這個場上，覺得很開心又很興奮，感覺很像第一次被call up（叫上大聯盟）的感覺。」

而歸隊首戰就被總教練柯拉賦予重要任務，張育成以平常心面對，「我覺得很開心，因為球隊需要我鎮守游擊手，我就是把我最好的實力在球場上展現出來。」

儘管本季因傷僅出賽17場，但張育成在游擊區的OAA（出局製造值）+3為全隊最高，並在大聯盟並列13名，好表現讓總教練柯拉都看在眼裡，「他有著很棒的臂力，守備腳步也很精湛。」柯拉透過《波士頓環球報》大讚張育成。

張育成本季44打數僅敲6安，打擊率0.136，但有3轟8打點，柯拉對此表示，「他是個強壯的小子，當他確實掌握球心時，擊球聲響很大。只要繼續幫助他改善揮棒，相信好事會發生。」

《波士頓環球報》指出，根據《FanGraphs》統計，張育成在紅襪游擊區的勝利貢獻值（WAR，Wins above replacement）高居全隊第一，即便進攻效率不高，但在少了史托利（Trevor Story）之下，仍舊替紅襪火力欠佳的游擊區提供不少助力。

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