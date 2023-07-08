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加拿大公開賽》麟洋配回來了！李洋／王齊麟輕取印尼「奶爸組合」闖進4強

2023/07/08 07:39

李洋、王齊麟闖進4強。（Badminton Photo提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東京奧運金牌男雙李洋／王齊麟今在超級500系列加拿大公開賽8強戰中，僅用了30分鐘就以21：17、21：13輕取印尼阿赫桑（Mohammad Ahsan）／塞帝亞萬（Hendra Setiawan），闖進4強。

世界排名20的李洋／王齊麟近期飽受傷病困擾，前一站的台北公開賽不敵合庫組合林家佑／林永晟在16強出局。不過，兩人調整後重新出發，在加拿大公開賽首輪先擊敗地主好手林湋鍩／龐立勤，接著又解決美國組合邱愷翔／賈許元安抵8強。

今天面對勁敵、印尼「奶爸組合」阿赫桑／塞帝亞萬，麟洋配對他們拿下5勝6負，近期取得3連勝。

挾著對戰優勢，李洋／王齊麟今天開賽隨即取得領先，即便首局後段麟洋配失誤較多，讓「奶爸組合」連追4分，一度剩下1分領先，但兩人很快穩住節奏，以21：17先馳得點。搶下一局後，麟洋配在第2局表現更加強勢，開局連拿4分，一路保持領先，以21：13收下勝利。

這也是李洋／王齊麟繼今年4月的亞洲羽球錦標賽再度闖進4強，接下來將和世界排名12的丹麥勁敵阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）爭奪決賽門票，兩組人馬5度交手，麟洋配取得4勝1負的優勢。

李洋、王齊麟闖進4強。（Badminton Photo提供）

李洋、王齊麟闖進4強。（Badminton Photo提供）

李洋、王齊麟闖進4強。（Badminton Photo提供）

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