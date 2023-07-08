加拿大公開賽》依瑟儂拍下許玟琪 將和張蓓雯搶本季首張決賽門票

依瑟儂。（資料照，歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕泰國一姐依瑟儂今在超級500系列加拿大公開賽女單8強戰，以21：13、21：10拍下台灣女將許玟琪，晉級4強後將和甫拿下台北公開賽亞軍的張蓓雯爭奪決賽門票。

世界排名第8的依瑟儂本季最佳成績為6月印尼公開賽的4強，本季尚未闖進決賽。這週她在加拿大接連拍下以色列好手波莉卡波法（ Ksenia Polikarpova）以及同胞革通（Supanida Katethong）闖進8強，今對決台灣女單二姊許玟琪。

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世界排名21的許玟琪過去僅和依瑟儂交手過一次，當時吞下敗仗。今天再度交鋒，許玟琪雖在開賽一度和對手纏鬥，但戰成4：4後，依瑟儂連搶4分，握有領先優勢，並以21：13先馳得點；取得領先後，依瑟儂在第2局表現依舊強勢，最後以21：10收下勝利。

至於另一場女單8強戰，由世界排名31的台灣好手宋碩芸和排名14的張蓓雯對決，兩人過去對戰各拿兩勝平分秋色。今天張蓓雯在首局後段展現壓制力，以21：12搶下首局；第2局小宋一度取得14：9領先，卻沒能擋住張蓓雯的反撲，最終以22：24敗下陣來。

張蓓雯晉級4強後將遭遇依瑟儂，兩人過去6度交手，依瑟儂取得5勝1負，近期拿下2連勝。

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