MLB》希望道奇搶大谷翔平 美媒打趣請求八村壘：叫他來洛杉磯！

八村壘與大谷翔平。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕天使二刀流巨星大谷翔平即將在季末成為自由球員,屆時將引發爭奪戰,而洛杉磯道奇被看好最有望搶下大谷。而《ESPN》洛杉磯電台更訪問到NBA湖人日籍前鋒八村壘,甚至打趣要求他說服大谷與道奇簽約。

八村壘日前以3年5100萬美元合約(約台幣16億)續留洛杉磯湖人,《ESPN》洛杉磯電台也電訪到這位日籍前鋒,身為主持人之一的湯普森(Mychal Thompson)詢問他是否見過大谷翔平,八村壘表示自己曾在2、3年前由巫師對決湖人的比賽見過大谷,並稱讚大谷在日本的影響力很巨大。

請繼續往下閱讀...

而湯普森冷不防向八村壘問道,「你有他的電話嗎?」八村壘表示他應該有,接著湯普森毫不猶豫說道,「那你為何不拿起電話打給他,說服他跟道奇隊簽約呢?告訴他在洛杉磯打球,而不是在安納罕打球,那會有多有趣!」

Can @rui_8mura help recruit Shohei Ohtani to the #Dodgers? @champagnennuts hopes so



Tune in on YouTube for more exclusive interviewshttps://t.co/hK4MTWRuMX pic.twitter.com/NapltWJ4cB