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MLB》希望道奇搶大谷翔平 美媒打趣請求八村壘：叫他來洛杉磯！

2023/07/08 08:53

八村壘與大谷翔平。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流巨星大谷翔平即將在季末成為自由球員，屆時將引發爭奪戰，而洛杉磯道奇被看好最有望搶下大谷。而《ESPN》洛杉磯電台更訪問到NBA湖人日籍前鋒八村壘，甚至打趣要求他說服大谷與道奇簽約。

八村壘日前以3年5100萬美元合約（約台幣16億）續留洛杉磯湖人，《ESPN》洛杉磯電台也電訪到這位日籍前鋒，身為主持人之一的湯普森（Mychal Thompson）詢問他是否見過大谷翔平，八村壘表示自己曾在2、3年前由巫師對決湖人的比賽見過大谷，並稱讚大谷在日本的影響力很巨大。

而湯普森冷不防向八村壘問道，「你有他的電話嗎？」八村壘表示他應該有，接著湯普森毫不猶豫說道，「那你為何不拿起電話打給他，說服他跟道奇隊簽約呢？告訴他在洛杉磯打球，而不是在安納罕打球，那會有多有趣！」

大谷翔平絕對是大聯盟當今最炙手可熱的巨星，不只道奇，先前傳出巨人也相當有望爭取大谷，而天使也有機會在休賽季用超距合約將大谷留下，多家美媒也預測，大谷有望於休季簽下北美職業運動史上最大張合約，不過屆時還是得看大谷自己嚮往的目的地。

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