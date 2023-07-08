MLB》賈西亞取代受傷法官 美聯明星先發5名遊騎兵球員寫47年紀錄

賈西亞。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵外野手賈西亞（Adolis Garcia）在今日代替受傷的洋基外野手賈吉（Aaron Judge），進入美國聯盟全明星賽先發陣容，也讓美聯先發9人有5名遊騎兵球員，創下大聯盟47年來的紀錄。

賈西亞與金鶯海斯（Austin Hays）分別取代賈吉與天使楚奧特（Mike Trout），成為美聯明星賽先發外野手；而天使終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）則取代守護者終結者克雷斯（Emmanuel Clase）進入明星賽。

請繼續往下閱讀...

目前美聯明星賽先發名單，遊騎兵的球員就包含希米恩（Marcus Semien）、席格（Corey Seager）、榮格（Josh Jung）、海姆（Jonah Heim）與賈西亞，非遊騎兵球員為光芒狄亞茲（Yandy Diaz）、光芒阿羅薩雷納（Randy Arozarena）與天使大谷翔平。

這是自1976年後，再度有單一球隊共5名球員入選明星賽先發，在這之前，歷史上一共有4支球隊達成此成就，分別為1939年的洋基，以及1956、1957、1976年的紅人。

國聯方面，響尾蛇游擊手帕多摩（Geraldo Perdomo）取代受傷的小熊史萬森（Dansby Swanson）進入替補名單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法