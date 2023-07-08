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MLB》小熊泰昂8局超優質先發宰制老東家 洋基51億左投回歸首戰吞敗

2023/07/08 10:25

羅冬。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今迎來51億明星左投羅冬（Carlos Rodon）傷癒歸隊，他也立刻掛帥先發對決小熊，主投5.1局失2分退場，無奈洋基打線今天遭到小熊泰昂（Jameson Taillon）徹底壓制，終場0：3吞敗。

羅冬在休季以6年1.62億美元大約情定紐約，但在春訓比賽時感到手肘不適，球季開打後一球未投就被放進傷兵名單。今天終於重返大聯盟投手丘，前2局讓小熊6上6下，不過3局上被首名打者貝林傑（Cody Bellinger）擊出陽春砲，5局上投出2次四壞保送後，又被霍納（Nico Hoerner）打出一壘安打，再掉1分後退場。

此役羅冬用69球投5.1局，被擊出4支安打包含一發全壘打，有2次四壞保送與2次三振，失掉2分自責分，防禦率3.38。在他退場後，7局上洋基第3任中繼投手馬納利奇歐（Ron Marinaccio），被威斯頓（Patrick Wisdom）敲出二壘安打又失1分。

小熊先發投手泰昂，今天面對前東家洋基毫不留情，力投8局僅被托瑞斯（Gleyber Torres）敲出1支一壘安打沒有失分，另有2次保送與4次三振。9局下阿佐雷（Adbert Alzolay）登板關門，雖然馬上被柯戴洛（Franchy Cordero）敲安，但立刻讓沃爾普（Anthony Volpe）打出雙殺，再三振托瑞斯，賞給洋基3連敗。

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