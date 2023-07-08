MLB》相隔74天重返大聯盟！ 張育成滿壘夯166KM強勁安、貢獻勝利打點

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今日對戰運動家，台灣好手張育成傷癒復出，相隔74天重返大聯盟，張育成首打席就敲安建功，打下勝利打點，幫助紅襪終場以7：3擊敗運動家，奪下3連勝。

張育成在4月底時因揮棒過猛造成左手腕鉤狀骨骨折，隨即動刀治療脫離戰線，經過長時間休養、復健後，今天回歸大聯盟，擔任先發游擊手打第9棒。

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張育成2下迎來首打席，當時1人出局攻佔滿壘，張育成鎖定第一球出棒，逮中梅迪納（Luis Medina）紅中失投的96.6英哩四縫線速球，敲出中間方向穿越安打，擊球初速103.4英哩（約166公里）相當強勁，帶有2分打點， 一棒打回2分，幫助紅襪先馳得點，最後也成為本場比賽勝利打點。

張育成。（法新社）

張育成的適時安打，帶動球隊攻下大局，後續也靠著隊友延續攻勢跑回分數，紅襪在2局下半鯨吞5分，取得大幅領先。

運動家直到5上才靠著安打串連破蛋，7上布朗（Seth Brown）轟出2分砲，運動家縮小成2分差距，但紅襪馬上有所回應，7下靠著杜瓦爾（Adam Duvall）、維度戈（Alex Verdugo）的適時安打，單局攻下2分關鍵保險分，終場紅襪以7：3拿下勝利。

張育成首打席敲安後，後續3打席都遭到三振，今日4打數敲1安，貢獻2分打點、跑回1分，吞下3K，賽後打擊率為0.146，張育成今日守備機會不多，但依然穩定，9上還策動再見雙殺。

張育成。（法新社）

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