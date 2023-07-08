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MLB》用全壘打寫日記！勇士墨菲開轟退光芒 團隊167轟締歷史新猷

2023/07/08 09:52

墨菲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國、美聯龍頭，勇士與光芒今展開3連戰，靠著墨菲（Sean Murphy）本季第16轟，以及老將（Charlie Morton）6.1局失1分的優質先發，勇士以2：1力克光芒，還締造大聯盟歷史新猷。

光芒雖然在1局下靠著法蘭柯（Wander Franco）陽春砲先馳得點，但4局上墨菲鎖定光芒王牌右投葛萊斯諾（Tyler Glasnow）的第一球就出棒，擊出中右外野方向2分砲，最終勇士就靠著這發全壘打將比賽定調。

勇士團隊本季扛出167轟，成為大聯盟史上在明星賽前開轟數最多的球隊，距離第二名的道奇有著28轟的顯著差距。目前團隊創下單季最多全壘打數的，是2019年打出307轟的雙城，而勇士則有望上看330轟，火力驚人。

勇士陣中分別有3名球員在大聯盟全壘打排行前10名內，歐森（Matt Olson）擊出29轟，僅次於天使巨星大谷翔平的31轟，阿爾比斯（Ozzie Albies）22轟排第7，阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）21轟排第10，勇士也是唯一擁有多名球員擠進全壘打榜前10的球隊。

勇士在過去20場比賽狂贏18場，同時穩坐國聯東區與全大聯盟龍頭寶座。

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