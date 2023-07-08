晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 旅外

MiLB》強！台灣火球男劉致榮7局狂飆10K 睽違52天再奪勝

2023/07/08 11:16

劉致榮。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕效力紅襪2A的台灣火球男劉致榮，今先發迎戰大都會2A，繳出7局10K的超優質先發，也拿下睽違52天的勝投。

劉致榮首局讓兩名打者擊出滾地球出局後投出保送，並被下一棒打者擊出二壘安打失掉1分，但他隨即回穩再讓打者擊出滾地出局，而這也是劉致榮此役失掉的唯一1分。

2局上劉致榮再度面臨危機，1出局後接連被敲出2支一壘安打，此時他大展K攻，接連用6球連飆2K，更凍結壘上跑者，力保不失。下個半局首名打者再送出三振，即便隨後又被敲安，但劉致榮成功讓對手擊出雙殺打，再度化解攻勢。

接下來4、5、6局，完全是劉致榮個人秀時間，他每局皆三振2位打者，不僅都讓對方攻勢形成三上三下，更是將對手K得滿頭包。7局上進入最後半局投球，劉致榮有始有終，再飆1K，沒讓任何人上壘。

劉致榮今主投7局被敲出4支安打，有一次四壞保送，力飆10張老K，拿下本季第5勝，目前累積5勝6敗，賽後防禦率4.21，這也是自他美國時間5月16日以來的首場勝投。

劉致榮5月共有5場先發，拿下2勝，單月防禦率3.12，然而進入6月狀態下滑，一勝難求下，單月防禦率也高達5.73，進入7月後的首場先發就繳出10K好投，有了好的開始。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。