MiLB》強！台灣火球男劉致榮7局狂飆10K 睽違52天再奪勝

劉致榮。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕效力紅襪2A的台灣火球男劉致榮，今先發迎戰大都會2A，繳出7局10K的超優質先發，也拿下睽違52天的勝投。

劉致榮首局讓兩名打者擊出滾地球出局後投出保送，並被下一棒打者擊出二壘安打失掉1分，但他隨即回穩再讓打者擊出滾地出局，而這也是劉致榮此役失掉的唯一1分。

請繼續往下閱讀...

2局上劉致榮再度面臨危機，1出局後接連被敲出2支一壘安打，此時他大展K攻，接連用6球連飆2K，更凍結壘上跑者，力保不失。下個半局首名打者再送出三振，即便隨後又被敲安，但劉致榮成功讓對手擊出雙殺打，再度化解攻勢。

接下來4、5、6局，完全是劉致榮個人秀時間，他每局皆三振2位打者，不僅都讓對方攻勢形成三上三下，更是將對手K得滿頭包。7局上進入最後半局投球，劉致榮有始有終，再飆1K，沒讓任何人上壘。

劉致榮今主投7局被敲出4支安打，有一次四壞保送，力飆10張老K，拿下本季第5勝，目前累積5勝6敗，賽後防禦率4.21，這也是自他美國時間5月16日以來的首場勝投。

劉致榮5月共有5場先發，拿下2勝，單月防禦率3.12，然而進入6月狀態下滑，一勝難求下，單月防禦率也高達5.73，進入7月後的首場先發就繳出10K好投，有了好的開始。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法