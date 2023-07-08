MLB》紅襪游擊防區宛如旋轉門 張育成要把握美媒形容的「第二次機會」

張育成。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕紅襪今年游擊防區宛如「旋轉門」，本季已有多達7人守過，包括今天傷癒歸隊就擔任先發游擊手的張育成，而由於明星游擊手史托利有望在8月歸隊，這位台灣好手必須把握如同美媒MassLive.com形容的「第二次機會」。

游擊防區今年是紅襪罩門，在今天比賽之前，游擊守備率0.948和失誤19次都是大聯盟最差，而本季共有7人守過、6人當過先發游擊手，在今年4月中旬張育成得到先發游擊手的機會時，就是因為球團不滿意赫南德茲（Kike Hernandez）在此防區日益增加的傳球失誤。

請繼續往下閱讀...

只是正當張育成在游擊防區提供穩定性，且手感在4月下旬日漸加溫時，他卻在作客金鶯時打擊時出現鉤狀骨骨折傷勢，直到暌違兩個多月的今天，才又重返大聯盟賽場，得到自己的「第二次機會」。

張育成今天攻守都有表現，在2局下敲出帶2分打點安打，不但率先助紅襪得分，也開啟單局5分攻勢，在9局上則啟動再見雙殺守備，助隊7：3擊敗運動家。MassLive.com指出，張育成有望在明、後天比賽再先發出賽一場，然後在明星賽週結束後的下半季展開時，繼續扛起游擊手的大部分先發重任。

但張育成可以把握的先發游擊手期間恐怕不會太長，因為史托利在1月接受手肘手術後，可望在明星賽後展開復健賽，預計會在8月回歸擔任先發游擊手。原本紅襪球團計畫讓史托利歸隊後先擔任指定打擊（DH），但總教練柯拉今天明確表示，那樣的安排對目前紅襪陣型並不適合，因為DH角色已有透納和吉田正尚輪流出任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法