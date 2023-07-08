MLB》洋基近3戰只得4分 名主持人痛批：糟糕的令人難以置信...

洋基遭完封苦吞三連敗。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今以0：3遭到小熊完封，也讓51億明星左投羅冬（Carlos Rodon）傷癒歸隊首場先發就吞敗。吞下3連敗的洋基，這3場敗仗的罪魁禍首仍是熄火的打線，合計僅攻下4分，這也讓知名體育節目主持人弗朗西薩（Mike Francesa）毫不留情批評洋基。

洋基兩大重砲瑞佐（Anthony Rizzo）與史坦頓（Giancarlo Stanton）持續低迷，今天又是合計5支0的表現，身為洋基死忠鐵粉的弗朗西薩推文痛批，「看著他們兩個，真的糟糕的令人難以置信。」他更直言，瑞佐與史坦頓應該要把薪水捐給慈善機構，那是他們不應得到的。

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而小熊先發投手泰昂（Jameson Taillon）賽前防禦率高達6.93，今天面對老東家卻宛如重披條紋戰袍，回到去年14勝5敗的身手，8局僅被敲出1安，弗朗西薩憤怒表示，「洋基繼續用爛球員塞滿整條打線，而且怎麼只用1位左打來對付右投？簡直有夠荒謬且愚蠢！」

洋基今日吞敗後，戰績下跌至48勝41敗，在美聯東區排名第四，也是自美國時間5月18日後再度落後給藍鳥，原先持有的最後一席外卡也暫時被藍鳥奪走，若洋基打線到下半季仍無法振作，恐怕將與季後賽漸行漸遠。

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