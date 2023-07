溫班亞瑪。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕馬刺狀元溫班亞瑪(Victor Wembanyama)今日迎來夏季聯賽初登場,備受外界矚目,他繳出9分、8籃板、5阻攻數據,幫助球隊以76:68擊敗黃蜂。

現年19歲的溫班亞瑪,身高裸足為7呎3.5吋(約222.3公分),擁有滿滿的天賦,是外界矚目的天才大物,更被譽為自詹姆斯(LeBron James)後最受期待的新秀,今日他迎來夏季聯賽初登場,該場門票早已售罄。

溫班亞瑪。(美聯社)

不過在鎂光燈下打球,溫班亞瑪的表現還有待加強,他出賽27分27秒,全場13投2中、命中率僅15.4%,攻下9分、8籃板、3助攻,賞給對手5次火鍋,另外發生3次失誤。

黃蜂榜眼米勒(Brandon Miller)今和溫班亞瑪同場較勁,他打了31分04秒,15投5中、包括投進3記外線,砍下16分、11籃板、3抄截,表現不俗。

