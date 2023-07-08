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NBA》波爾將前往華盛頓 老大哥柯瑞獻上祝福：感激有你的這4年

2023/07/08 12:46

柯瑞與波爾。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士與巫師的保羅（Chris Paul）交易案昨日正式生效，波爾（Jordan Poole）也將前往華盛頓展開新篇章，對此勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）也在個人Instagram限時動態上向小老弟暖心告別，同時真摯獻上祝福。

勇士休季用波爾、羅林斯（Ryan Rollins）及2030年受保護的首輪選秀權、2027年的次輪選秀權送往巫師換來保羅，又在選秀當晚將小鮑德溫（Patrick Baldwin Jr.）打包給巫師，換來第57順位選秀籤，並選進前鋒傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）。

昨天交易案成形後，柯瑞在限時動態表示，「既然交易已經敲定了，我必須出面對JP（波爾）說，兄弟，我是多麼感激這四年。你是一名冠軍，在每個人面前成長茁壯，新人年很艱難，我們傷兵眾多，你也還在尋找自己的定位。第二年從發展聯盟回來，幫助我們在最後關頭拿下15勝5敗，第三年我們奪下總冠軍，今年我們更是一起奮戰到最後。」

「我迫不及待想看到你大放異彩，上場展現競爭力，而作為看你成為你現在模樣的忠實粉絲，祝你好運。」同時柯瑞還不忘提起新隊友保羅，「還有，CP（保羅），我等不及與你一起搖滾了，現在我們站在同一邊，事情會很不一樣的，讓我們開始吧！」

儘管柯瑞與勇士長期將保羅視為競爭對手，但如今保羅透過交易來到金洲，即將披上藍金戰袍，兩人新賽季的合作也令全世界球迷拭目以待。而波爾也將於巫師迎來全新生涯，即便已經不再是隊友，身為老大哥的柯瑞仍就會替小老弟默默打氣。

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