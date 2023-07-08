加拿大公開賽》坐等山口茜、辛度廝殺！依瑟儂兵不血刃晉決賽 拚本季首冠利多

依瑟儂。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕華裔美籍女將張蓓雯今在超級500系列加拿大公開賽晉級4強後，因為傷勢無奈宣布退賽，讓4強戰對手泰國一姊依瑟儂（Ratchanok Intanon）兵不血刃收下女單決賽門票。

張蓓雯今以21：12、24：22拍下台灣好手宋碩芸，挺進女單4強，原本要和依瑟儂爭奪決賽門票，但她稍早在IG發文表示，自己必須因為傷勢退賽，「不幸的是，我在第一場比賽中傷到了右腳阿基里斯腱，隨著逐場比賽進行，情況都會變得更糟，幸運的是，這並不像我先前左腳阿基里斯腱撕裂時那麼糟糕，所以我選擇繼續比賽，但不得不調整我的打法。」

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張蓓雯說道：「遺憾的是，我的腹部抽筋出現抽筋情形，今天雖然完成了比賽，但必須退出加拿大公開賽，更糟糕的是，下週我無法在自家主場參加美國公開賽，我感謝所有向我伸出援手的人，並向所有為我加油的粉絲道歉，我保證自己會盡快回到球場！」

依瑟儂收下張蓓雯退賽大禮，兵不血刃晉級女單決賽，將以滿血狀態對上日本球后山口茜和印度名將辛度（Pusarla Venkata Sindhu）之間的勝方，挑戰本季首冠利多。

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