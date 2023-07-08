MLB》還是打不贏！大谷翔平3打數1安打 道奇單場5轟教訓天使

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使在明星賽前最後兩場比賽，與道奇上演公路大戰，今首戰二刀流巨星大谷翔平棒次往前調，改打開路先鋒第一棒，3打數擊出1安打，選到1保送、吞下1K，而道奇在打線狂轟猛炸，扛出5發全壘打之下，以11：4教訓天使。

道奇分別在1、2、3局靠著佛里曼（Freddie Freeman）、馬丁尼茲（J.D. Martinez）與貝茲（Mookie Betts）的陽春彈取得領先，加上馬丁尼茲補上一支二壘安打，道奇3局打完就攻下4分。

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但4局上天使莫尼亞克（Mickey Moniak）用一發3分砲還以顏色將比分追近，然而好景不常，5局下貝茲開無雙，再度炸裂左外野陽春砲，上演單場雙響砲助道奇取得5：3領先。

貝茲雙響砲。（美聯社）

6局下，狀況火燙的貝茲又建功，一、二壘有人時擊出二壘安打再帶有2分打點，7局上摩斯塔卡司（Mike Moustakas）也敲出陽春砲試圖助天使保有一線生機，但8局下道奇再度賞給天使重傷害，羅哈斯（Miguel Rojas）二壘安打再下一城，隨後佛里曼靠著失誤避免雙殺打，也賺進1分打點，下一棒史密斯（Will Smith）將小白球送向左外野，道奇打出團隊此役第5轟，也奠定這場勝利。

天使近10戰狂吞8敗，公路大戰面對道奇更是已經吞下8連敗，大谷翔平今首打席擊出二壘滾地出局，4局上擊出右外野一壘安打，並靠著莫尼亞克開轟回本壘得分，6局上選到四壞保送，7局上則是站著不動遭到三振，賽後打擊率0.297。

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