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MLB》皮維塔中繼5局大演三振秀 紅襪教頭透露「使用說明書」

2023/07/08 12:46

皮維塔。（法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕紅襪隊今天喜迎張育成歸隊鎮守游擊，張育成歸隊首戰也有安打和打點貢獻，而投手群另一大獲勝功臣，則是中繼5局送出8次三振、失3分（2自責）的皮維塔（Nick Pivetta）。紅襪終場7:3贏球。

皮維塔季初還是球隊先發輪值一員，5月中被調往中繼，投出的成績漸佳，近3場出賽，皮維塔都是長中繼身分，先是7月28日對馬林魚隊投3.1局，5天前對藍鳥投4局失1分，再來就是今天這場投球量實質上和先發無異的表現。

紅襪隊總教練柯拉（Alex Cora）認為，皮維塔的中繼表現，對球隊頗有幫助。柯拉說：「前次出賽他投67球，今天進展到76球，我們認為這是很不錯的建構，給了我們調度上很大的自由度。」

紅襪隊現有輪值，真正傳統先發的人手並不多，被問及皮維塔回歸先發輪值的可能性，柯拉認為還不會。柯拉說：「如果他先發並投了5局，那狀況是一樣的，對吧？所以也許只是帳面成績的差別，看他擔任中繼角色並投出壓制力，我想我們最毋須擔憂的就是他的角色定位。他知道他可以中繼出發壓制對手，剩下的只是數據上的不同。」

皮維塔本人則說，雖然投了5局，但他認定自己是牛棚出發，很開心貢獻給球隊更多的投球局數。

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