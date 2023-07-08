中職》主動擁抱子弟兵 台鋼「肉蕭教練」撒嬌有理由

台鋼雄鷹投手教練蕭任汶擁抱子弟兵陳柏清。（台鋼雄鷹提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕中職新軍台鋼雄鷹雖在二軍戰績暫居最末位，但「小鷹雄」的成長都讓教練團有目共睹，在場上也時常出現一些激勵選手的畫面。台鋼官方臉書今天就公布一段投手教練蕭任汶主動擁抱24歲左投陳柏清的幕後故事，指「肉蕭教練」希望能用這個舉動鼓勵球員繼續保持穩定。

今年是台鋼雄鷹的第一個二軍球季，為明年正式升上一軍做準備，昨天不敵樂天二軍後，目前吞下3連敗，並和中信兄弟二軍暫以4成29勝率並列第5，今天下午則和統一獅二軍交手。對於這群仍在成長的小鷹，不只總教練洪一中在每場賽後都會予以勉勵和提點，一壘指導教練黃甘霖在球員上壘後也會露出笑容迎接，並拍拍屁股鼓勵。

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目前在二軍暫居三振王的陳柏清，也歷經投球並不穩定的階段，在上月9日在台灣未來之星棒球邀請賽對戰臺北興富發，則繳出先發7局飆11K無失分且未出現保送的優質內容。他在該役退場後，就見到蕭任汶張開雙臂獻上擁抱，也被攝影鏡頭捕捉下來，兩人當時都很感動。

台鋼官方臉書就曝光兩人當時想法，陳柏清指出，「當下很感動，教練也很感動我做到了。」他表示那種感動很難用言語形容，但就像是達成約定的那種感動。蕭任汶則笑說：「因為他投得不錯，我就跟他撒嬌一下，希望他能維持穩定表現，不要有太大起伏。」

陳柏清本季9場出賽（8場先發），累計42.2局投球送出45次三振、防禦率4.01，昨是他本月首戰，也是今年首次後援出賽，投3局無失分並飆出3K。

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