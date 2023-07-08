MLB》「這是個艱難決定」 馬林魚教頭、總經理談下放20歲大物強投

培瑞茲。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕在大聯盟留下11場先發、86.1局和2.36防禦率之後，馬林魚隊宣布下放陣中20歲大物新人培瑞茲（Eury Perez）到2A。將培瑞茲下放原因，自然並非因為其表現，而是培瑞茲目前投球局數已是生涯新高，球團出於保護立場，將暫時將他下放並安排其他規劃。

培瑞茲登上大聯盟投出好表現卻被下放，馬林魚總管伍佩琴（Kim Ng）坦言是個艱難決定。伍佩琴說：「他是個職業選手，我相信他能理解的。而他也會盡一切努力再回到球隊。」

請繼續往下閱讀...

伍佩琴坦言，球團並未預料到培瑞茲成長如此迅速。她說：「我們知道他很好，但沒有預料到他已經如此傑出。現階段是個好的時機點，希望他能在今年球季的某個時間點回歸。」之後賽程將因美職明星賽有一段休息時間，而馬林魚隊並不會讓培瑞茲就此「關機」，不過回歸大聯盟的時間點也還未定。

馬林魚隊總教練舒馬克（Skip Schumaker）也坦言，這個決定很艱難。舒馬克說：「接下來有個幾天休兵日，我們認為是讓他喘息的好時機。當然，這不是個簡單的溝通過程，特別是這孩子在這支球隊表現多麼傑出。」

培瑞茲的前次先發結束賽後，就曾被問及投球局數的事。當時他向媒體透露，還不知道球團的計畫，但他的心態是繼續努力並以任何可能方式幫助球隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法