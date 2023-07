MLB》大谷翔平連3年達標百安！ 超狂數據創史上第二人神紀錄

大谷翔平。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平今天對戰道奇3打數敲1安,連3季達成百安里程碑,日媒指出,大谷還締造一項史詩紀錄。

此役之前,大谷本季已累積99支安打,今在4局上半,大谷從岡索林(Tony Gonsolin)手中敲出右外野安打,擊球初速104英哩(約167公里)相當強勁,連續3年達標百安。

大谷今年僅花88場比賽就敲出百安,相當神速,日媒《Sponichi Annex》表示,大谷成為大聯盟史上第二位,能在明星賽前繳出「100安、30轟、5支三壘安打」的球員,締造超狂紀錄,另一人是1954年的名人堂傳奇球星梅斯(Willie Mays)。

Sho Single - Hit 100 X3

Shohei Ohtani singles in the 4th inning against the Los Angeles Dodgers at Dodger Stadium for his 100th hit of the season.

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos #MVP pic.twitter.com/m5TPumBvjz