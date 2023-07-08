MLB》大谷翔平連3年達標百安！ 超狂數據創史上第二人神紀錄

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使二刀流球星大谷翔平今天對戰道奇3打數敲1安，連3季達成百安里程碑，日媒指出，大谷還締造一項史詩紀錄。

此役之前，大谷本季已累積99支安打，今在4局上半，大谷從岡索林（Tony Gonsolin）手中敲出右外野安打，擊球初速104英哩（約167公里）相當強勁，連續3年達標百安。

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大谷今年僅花88場比賽就敲出百安，相當神速，日媒《Sponichi Annex》表示，大谷成為大聯盟史上第二位，能在明星賽前繳出「100安、30轟、5支三壘安打」的球員，締造超狂紀錄，另一人是1954年的名人堂傳奇球星梅斯（Willie Mays）。

Sho Single - Hit 100 X3

Shohei Ohtani singles in the 4th inning against the Los Angeles Dodgers at Dodger Stadium for his 100th hit of the season.

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos #MVP pic.twitter.com/m5TPumBvjz — Anaheim Sports （@AnaheimSports1） July 8, 2023

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