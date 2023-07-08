MLB》昨傷退無大礙！台美混血大物今2安2盜 創史無前例壯舉

卡洛爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血大物卡洛爾（Corbin Carroll）昨天交手大都會的比賽中，因揮棒過猛造成右肩不適，當下也立刻傷退，令人憂心。不過他今天仍先發迎戰海盜，還猛敲2安、上演2次盜壘，不僅以好表現報平安，更寫下大聯盟史無前例的壯舉。

卡洛爾在3局下第二打席利用偷點，並展現飛快跑速形成內野安打，6局下第四打席又敲出左外野一壘安打，上壘後化身壘包大盜先盜上二壘，本季第25盜出爐，隨後更用迅雷不及掩耳之速趁勢盜上三壘，還造成海盜捕手黑吉斯（Austin Hedges）傳球失誤，一溜煙攻回本壘得分。

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此役卡洛爾5打數繳出2安打，還有2次盜壘成功，賽後打擊率0.291。本季卡洛爾累積26次盜壘，以及18支全壘打，根據《ESPN Stats & Info》指出，卡洛爾是大聯盟史上首位在全明星週前，累積15轟、25盜的新秀。

響尾蛇王牌先發投手加倫（Zac Gallen）今主投7局，僅被敲4支安打失掉1分，還飆出5次三振，而響尾蛇全場擊出12支安打，包含小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）的3分砲，以7：3擊敗海盜捍衛主場，加倫也收下本季第11勝。

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