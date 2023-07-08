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MLB》大谷二刀流太神！洋基明星左投望而興嘆：很高興目睹這一切

2023/07/08 14:34

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕天使巨星大谷翔平二刀流的超凡表現，不僅讓球迷、專家一再跌破眼鏡，連大聯盟許多頂尖球星都望而興嘆。洋基明星左投柯提斯（Nestor Cortes）近日接受《今日美國》採訪談到大谷，也給出了相當優異的評價。

柯提斯表示，大谷看似稀鬆平常的二刀流，在其他投手眼裡根本是天方夜譚，「基本上幾乎所有大聯盟投手都會這樣告訴你，但要我們用100英里火球投完7局，還要拿起球棒站上打擊區，是非常困難的。但事實是這是他的日常，他投完球後還要打擊，先發投球完隔天也要擔任指定打擊，這太不可思議了。」

「只有為數不多的人看過貝比魯斯（Babe Ruth）打球，但我們現在正身歷其境貝比魯斯當年在做的事，某個程度來說，能飆出100英里火球、投完7局，還能打出490英尺大號全壘打，實在太神奇。老實說，我很高興自己能夠在大聯盟目睹這一切。」柯提斯說道。

不過柯提斯在欽佩及欣賞大谷的神鬼表現之餘，恐怕還得花時間好好養傷，他在6月初因左肩旋轉肌拉傷發炎進入10天傷兵名單，而根據《ESPN》今報導，柯提斯被洋基放入60天傷兵名單，預計最快8月初才能復出。

柯提斯。（資料照，法新社）

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