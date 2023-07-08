MiLB》鄧愷威拿小聯盟3A第2勝 林昱珉挨轟無關勝敗

鄧愷威。（取自推特）



〔中央社〕旅美舊金山巨人隊投手鄧愷威今天先發出賽，投5局無失分，拿下個人本季小聯盟3A第2勝；響尾蛇隊高階1A投手林昱珉今天先發4.2局挨轟，總計失掉7分、無關勝敗。

美國職棒小聯盟賽事巨人隊3A今天與洛杉磯天使隊3A交手，巨人隊派出台灣投手鄧愷威先發，鄧愷威開賽稍微有狀況，1局下先投出觸身球保送、跑者盜上二壘，2人出局後暴投讓跑者上到三壘，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局、化解失分危機。

請繼續往下閱讀...

鄧愷威2局下也有投出觸身球保送、四壞保送，但沒讓對手延續攻勢，3局下再有危機，投出保送、被敲二壘打，1人出局後再投出保送、讓對手攻佔滿壘，及時回穩，製造雙殺、力守不失分。

鄧愷威4局下雖被敲出1安，但沒有再出現保送，5局下讓打者3上3下、完成投球任務；今天總計用73球投5局，被敲出2支安打，投出3次三振，出現5次四死球保送，無失分，球隊終場以8比1拿勝、鄧愷威是勝投，賽後防禦率3.18。

林昱珉。（取自推特）

亞利桑那響尾蛇隊高階1A投手林昱珉今天先發對多倫多藍鳥隊高階1A，林昱珉開賽就有狀況，1局上1人出局後被敲2支安打、滾地球失掉1分，2局上先被敲2支安打掉分，接著投出四壞保送，再被敲出3分砲。

林昱珉3局上雖然也被敲出2支安打，但沒有掉分，4局讓打者3上3下，5局2人出局後接連投出2次四壞保送退場，接替的隊友沒能止血，被敲出二壘打失掉2分，這2分要算在林昱珉身上。

響尾蛇隊同樣來自台灣的野手陳聖平今天也有先發出賽，打2棒、守游擊，單場3打數敲出1支安打，選到2次四壞保送、有1得分，響尾蛇隊終場以7比10吞敗。

林昱珉今天總計101球投4.2局，總計投敲7支安打，包括1發全壘打，投出3次三振、4次保送，失掉7分都是責失分、無關勝敗，賽後防禦率3.43。（編輯：李亨山）1120708

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法