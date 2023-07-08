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MLB》沒法官的洋基打擊數據墊底 紐媒建議交易來另一名前MVP強打

2023/07/08 15:00

貝林傑。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今遭到小熊完封苦吞3連敗，在賈吉（Aaron Judge）受傷後，洋基團隊打擊率0.218、長打率0.288為全大聯盟墊底，0.663的進攻指數與場均3.8分則位居倒數第4，對此《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）撰文點出洋基應交易的人選，那就是小熊的貝林傑（Cody Bellinger）。

貝林傑在今天對洋基造成重傷害，面對傷癒歸隊的羅冬（Carlos Rodon）扛出飛上右外野第二層看台的全壘打。海曼表示，儘管他已不再是當年為道奇狂掃47轟、勇奪MVP的貝林傑，但本季他歷經轉變後迎來第二春，也給了洋基可以補強他的理由。

海曼指出，洋基現在缺少距有長打實力的左打外野手，而左打的貝林傑本季打擊率有0.303，遠高於現在所有洋基球員；且他優異的守備能力，待賈吉回歸後，與巴德（Harrison Bader）組成的外野組合在攻方兩端都非常有看頭。

而儘管弄來貝林傑可能必須支付豪華稅，但洋基絕對有能力負擔他本季1750萬美元的薪水，加上勝率不及5成的小熊有望在交易大限前當賣家，洋基可以把握機會，何況現在交易市場上也沒有太多優質的外野手可以選擇。

海曼認為，在唐納森（Josh Donaldson）、史坦頓（Giancarlo Stanton）等「前MVP」持續退化下，洋基進攻能力勢必只會越來越糟，而此時的洋基球迷亟需提振士氣，因此交易來貝林傑似乎是非常不錯的選項。

賈吉。（法新社）

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