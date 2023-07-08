跆拳道》2023國際少年運動會花蓮選手捷報 跆拳道取得1金1銀

正在韓國舉行的2023年國際少年運動會，花蓮縣代表隊已有花崗國中跆拳道隊由選手林冠宇（左三）、林秉宏（左二）分別獲得一金一銀，選手們教練陳廖霞（右二）、率隊到韓國比賽的花蓮縣府秘書長饒忠（右三）替選手的表現按讚。（花蓮縣府提供）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕正在韓國大邱舉行的2023年國際少年運動會（International Children's Games，簡稱ICG），花蓮縣選手旗開得勝，跆拳道項目花崗國中林冠宇、林秉宏2位選手分別勇奪1金1銀，另外男女生桌球單打也以分組第1名晉級8強。

榮獲跆拳道金牌的林冠宇6月剛從花崗國中畢業，今年已拿到二個全國賽金牌，包括全國原住民族運動會青少年男子組勇奪68公斤級金牌、全國中等學校運動會73斤級金牌，也入選2022年世界少年錦標賽國手。

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陳冠宇在冠亞軍賽時對上地主隊韓國大邱的選手，雖有地主優勢及親友團加油，然而陳冠宇心理素質夠強大。陳冠宇說，比賽時都保持平常心看待，因為比賽場上「沒有比到最後，也不知道誰會贏」！他說，很謝謝兩位教練陳廖霞、顏祥玶給他的支持，才能在賽前保持最佳狀態。

教練陳廖霞說，國小就讀新城鄉嘉里國小的林冠宇是在六年級才開始學跆拳道，雖然起步晚，短短四年期間已全國賽場嶄露頭角，9月將升上國立花蓮高工、繼續在花工跆拳道隊練習，爭取更好成績。

教練顏祥玶也說，除了林冠宇，選手林秉宏表現也非常優異拿到銀牌，此次韓國比賽結束後，2位選手將透過教育部體育署的新南向計劃，動身到泰國移地訓練及比賽，除了感謝體育署及縣府大力協助，也感謝慈濟醫院的運動醫學中心提供給選手專業的照顧。

此外，在桌球單打項目男子組美崙國中王楷毅選手在分組賽中三戰全勝，擊敗德國、英格蘭及斯洛伐克隊伍，以分組第1名晉級8強；女子組花崗國中陳喬妍也於分組賽擊敗泰國曼谷隊、韓國大邱隊獲分組第1名晉級8強。足球項目則1勝1負，力拼晉級。

花崗國中林冠宇選手（右二）參加二○二三年國際少年運動會，在跆拳道男子73公斤級取得金牌。（花蓮縣府提供）

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