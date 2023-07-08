NBA》歡迎來到NBA！黃蜂小將空中暴力隔扣馬刺狀元溫班亞馬（影音）

瓊斯在溫班亞馬頭頂上灌籃。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺法國狀元中鋒溫班亞馬（Victor Wembanyama）今在夏季聯賽首度出賽，備受期待的他表現卻有點喜憂參半，在鎂光燈下打球經歷掙扎，甚至還被黃蜂小將瓊斯（Kai Jones）飛身暴扣。

溫班亞馬此役展現出不俗的組織能力，在禁區更是賞給對手5次火鍋，但投籃方面，他全場13投2中、命中率僅15.4%，攻下9分8籃板3助攻，還發生3次失誤。

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而在第三節中段，溫班亞馬試圖防守黃蜂後衛史密斯（Nick Smith Jr.）與中鋒瓊斯的擋拆，未料他被兩人夾在中間，史密斯將球往空中送給已經起飛的瓊斯，即便有著226公分身高的溫班亞馬也反應不及，就這樣被瓊斯上演一記雷霆萬鈞的空中接力暴扣。

KAI JONES HAS OTHERWORLDLY BOUNCE #NBA2KSummerLeague on ESPN pic.twitter.com/p1Ij0INwkc — NBA （@NBA） July 8, 2023

對這位自詹姆斯（LeBron James）後呼聲最高的狀元來說，溫班亞馬確實背負了許多期待，不過剛來到NBA勢必有適應上的陣痛期，加上又是此時萬眾矚目的焦點，對手也自然更想設法挑戰這位超級大物，也就像《ESPN》播報員柏克（Doris Burke）在瓊斯暴扣完後所說的「歡迎來到NBA！」，溫班亞馬在球季正式開打後，鐵定還會碰上更多狀況。

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