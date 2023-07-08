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府城盃籃球》今日盛大開幕！HBL 8強勁旅有6隊到台南備戰新賽季

2023/07/08 15:15

府城盃全國中等學校籃球邀請賽盛大開幕。（府城籃球協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕邁入第10年府城盃全國中等學校籃球邀請賽，今天在嘉南藥理大學進行開幕典禮，本屆賽事從7月8日至13日於嘉南藥理大學、延平國中、公園國小三地登場共98隊，其中有18所HBL高中甲級球隊參賽，希望能藉由賽事的盛大舉辦提升台南的籃球風氣。

台南市府城籃球協會由一群喜愛籃球的社會熱心人士發起，自2002年成立府城籃球聯誼會，多年來秉持推展籃球運動、蓬勃社會體育、促進社會和諧、增強身體健康之目標，每個周末假日在台南市體育公園籃球場舉行籃球聯誼賽，歷經多年的熱心服務，會務日益蓬勃發展，受到各界籃球同好肯定。

府城籃球協會感謝嘉南藥理大學提供良好休閒運動環境，媒介各方設備、服務、氣氛、技術指導，創造運動賽會多層次效用，共同提升台南的籃球運動。

為加強服務廣大喜愛籃球運動人士，在2011年成立台南市府城籃球協會，其中每年暑假都舉辦府城盃全國中等學校籃球邀請賽，本屆共分高中男子甲組、高中男子乙組、高中女子組、國中男子組、國中女子組。

值得一提的是，上屆在HBL男子甲級締造二連霸的光復高中及能仁家商、東泰高中、泰山高中、高苑工商、三重商工等上屆8強隊伍都前來參賽，盼透過府城盃以賽代訓備戰HBL新賽季。

府城盃全國中等學校籃球邀請賽盛大開幕。（府城籃球協會提供）

府城盃全國中等學校籃球邀請賽盛大開幕。（府城籃球協會提供）

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