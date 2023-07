MLB》被張育成敲關鍵安開啟紅襪5分大局 運動家投手嘆無能為力

紅襪台灣好手張育成。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕紅襪台灣好手張育成今天在首打席擊出帶有2分打點的關鍵安打,最後也幫助紅襪隊在主場以7比3擊敗運動家。而運動家第二任投手梅迪納(Luis Medina)後援6局失4分,他認為自己表現不錯,但大嘆球都打到沒有人守備的位置。

運動家投手隆恩(Sam Long)今天擔任「開局投手」,他在第2局連被敲2安、外加一次保送後,讓紅襪隊攻佔滿壘,因此被換下場,由梅迪納接替投球。

梅迪納一上場先送出三振後,卻被張育成在1出局滿壘的情況,擊出中間方向穿越安打,帶有2分打點。隨後杜蘭(Jarren Duran)、J.透納(Justin Turner)也貢獻適時安打,紅襪隊再靠一次滾地球護送得分,單局進帳5分。梅迪納在第7局再被紅襪攻得2分。

運動家投手梅迪納。(法新社)

隆恩帳面上投1局失3分吞本季首敗。而梅迪納後援6局被敲7安,失掉4分、賞9次三振。梅迪納賽後表示,「這是一場不錯的投球,但這卻是個糟糕的開始,我被打了幾顆滾地球,但都是打到沒人的地方,所以你也無能為力。」

「但除此之外,我覺得自己的球威很好,我在競爭,盡自己最大的努力,試著幫助球隊贏球。」梅迪納說。

張育成自4月25日因揮棒造成左手鉤骨骨折,開季只打了17場比賽就進入傷病名單,缺陣63場,今天是他相隔74天重返大聯盟舞台。張育成今天擔任第九棒游擊手,4打數1安2分打點,吞3次三振,賽後打擊率為1成46。

