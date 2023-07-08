MLB》被張育成敲關鍵安開啟紅襪5分大局 運動家投手嘆無能為力

紅襪台灣好手張育成。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪台灣好手張育成今天在首打席擊出帶有2分打點的關鍵安打，最後也幫助紅襪隊在主場以7比3擊敗運動家。而運動家第二任投手梅迪納（Luis Medina）後援6局失4分，他認為自己表現不錯，但大嘆球都打到沒有人守備的位置。

運動家投手隆恩（Sam Long）今天擔任「開局投手」，他在第2局連被敲2安、外加一次保送後，讓紅襪隊攻佔滿壘，因此被換下場，由梅迪納接替投球。

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梅迪納一上場先送出三振後，卻被張育成在1出局滿壘的情況，擊出中間方向穿越安打，帶有2分打點。隨後杜蘭（Jarren Duran）、J.透納（Justin Turner）也貢獻適時安打，紅襪隊再靠一次滾地球護送得分，單局進帳5分。梅迪納在第7局再被紅襪攻得2分。

運動家投手梅迪納。（法新社）

隆恩帳面上投1局失3分吞本季首敗。而梅迪納後援6局被敲7安，失掉4分、賞9次三振。梅迪納賽後表示，「這是一場不錯的投球，但這卻是個糟糕的開始，我被打了幾顆滾地球，但都是打到沒人的地方，所以你也無能為力。」

「但除此之外，我覺得自己的球威很好，我在競爭，盡自己最大的努力，試著幫助球隊贏球。」梅迪納說。

張育成自4月25日因揮棒造成左手鉤骨骨折，開季只打了17場比賽就進入傷病名單，缺陣63場，今天是他相隔74天重返大聯盟舞台。張育成今天擔任第九棒游擊手，4打數1安2分打點，吞3次三振，賽後打擊率為1成46。

Yu already know who it is! pic.twitter.com/q6eivIHR8x — Red Sox （@RedSox） July 7, 2023

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