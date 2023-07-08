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喜見「火球男」林振瑋 黃偉哲「28公分的距離」以這招墊高自己

2023/07/08 16:21

黃偉哲使出幽默招數，站在椅子上墊高，與「火球男」林振瑋合照，留下趣味鏡頭留念。（台南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台灣「火球男」林振瑋加盟美國職棒大聯盟（MLB）聖路易紅雀隊，成為紅雀隊史第1位台灣球員，台南市長黃偉哲今（8）日在林振瑋的母校崇學國小與他會面並致贈球衣，祝福他未來發展順利，站穩美國大聯盟，在國際舞台上發光發熱。

林振瑋擁有203公分的高䠷身材，黃偉哲則大約175公分高，兩人相見歡，黃偉哲使出幽默招數，站在椅子上墊高自己，拉近「28公分的距離」，留下趣味鏡頭，逗得這位帥男孩笑萌了！

林振瑋是道地「台南囡仔」，就讀崇學國小、建興國中、南英商工，是南市3級棒球培育出來的優秀選手，能飆出160公里的球速，因此獲得MLB紅雀隊球團青睞。原本已入選今年全國運動會南市代表隊準備為南市爭光，卻因即將赴美而無法參加。黃偉哲特地送上全運會棒球代表隊球衣讓他留念，林振瑋也回贈黃偉哲MLB紅雀隊的球帽。

黃偉哲說，很開心能代表市民歡送下一個「台南之光」林振瑋，在陳金鋒、王建民、郭泓志等人之後，台南棒壇傑出人才後繼不絕。他也提醒林振瑋要好好保重身體，千萬不要受傷，因為在球員的職業生涯中身體健康是很寶貴的資產，要維持自己的體能在最好的狀態，才能在大聯盟大放異彩，為台灣爭光。

南市體育局長陳良乾表示，林振瑋因即將赴美投入職業球隊，無法參加今年全國運動會比賽，雖然感到可惜，但滿心祝福及期待未來在大聯盟球場上看到林振瑋的英姿。

林振瑋的舅舅是曾效力洛杉磯道奇的郭泓志，他將追隨舅舅的腳步挑戰美國，近日將啟程前往紅雀位於佛州朱比特（Jupiter）的基地報到；而高身材的他，脚丫子也大，要穿15號大尺碼鞋子，之前在台灣難買到，都是「牛爸」陳献榮教練幫忙訂作或去國外幫他買鞋，此次即將赴美，牛爸再送1雙釘鞋。林振瑋帶著眾人祝福踏上旅美生涯。

台南市長黃偉哲（左）送上全運會棒球代表隊球衣給林振瑋（右）作留念。（台南市府提供）

即將報到加盟美國職棒大聯盟紅雀隊的林振瑋（右）贈送台南市長黃偉哲（左）MLB紅雀隊的球帽。 （台南市府提供）

台南市長黃偉哲今日在林振瑋的母校崇學國小與他會面，並與學校師長、教練一同祝福他在國際棒壇發光發熱。 （台南市府提供）

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